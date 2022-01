Fuori “ASTRONAVE”, il nuovo singolo di Artù: in radio e su tutte le piattaforme digitali disponibile un brano indie-pop intimo e sincero

ASTRONAVE è il nuovo singolo di Artù, da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali. Un brano indie-pop intimo e sincero, dedicato agli incontri in grado di distruggere la nostra percezione di cosa siamo nell'universo. Quelli capaci di cambiare le nostre priorità, rivoluzionare tutto e, dall'altra parte, farci pensare che anche quando siamo immersi nel buio, fermi tra la paura di vivere e quella di morire, c'è sempre una luce, in fondo, per cui vale la pena lottare. ASTRONAVE è un figlio, un grande amore, un nuovo inizio. Un brano di rinascita, pieno di vita.

Artù (pseudonimo di Alessio Dari), è un cantautore romano attivo dal 2013 nella scena indie pop italiana. Urla con velata dolcezza la sua rabbia, traducendo in suoni e versi una poetica schietta e mai banale. Tre i dischi all’attivo: “Artù”, “Tutto passa” e “Vola Ale!”. Nella sua intensa carriera live, ha affrontato grandi palchi, come quello del Coca Cola Summer Festival e del Concertone del Primo Maggio, e ha affiancato artisti come Mannarino, Brunori Sas, Niccolò Fabi e Max Gazzè.

ARTÙ PARLA DI ASTRONAVE

Ci sono momenti che ti cambiano la vita e niente sarà più come prima. È come quando vedi un’astronave. I cambiamenti, quelli veri, arrivano e basta e ti cambiano dentro. Ti accorgi allora che se cambi dentro, cambia il mondo che sta fuori. Nessuno cambia veramente se non è costretto a farlo. Questa canzone l’ho scritta pensando a quel momento in cui niente sarà più come prima.