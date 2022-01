Riparte la tournée di Marianella Bargilli

Il ritorno del grande teatro: Marianella Bargilli in “Uno, nessuno e centomila” con Pippo Pattavina in tournée in Italia

È stata la Sicilia a tenere a battesimo l’opera del conterraneo Pirandello che ha visto nella sua terra non solo il debutto il 6 e 7 novembre scorso al Teatro Garibaldi di Giarre, ma anche molte repliche che hanno dato la possibilità al pubblico siciliano di poter applaudire questa riduzione dell’originale che vede sul palco solo cinque attori, oltre Pattavina e Bargilli che interpreta tutti i ruoli femminili, tre uomini che interpretano tutti quelli maschili.

Le musiche originali sono di Mario Incudine, la regia affidata ad Antonello Capodici.

E dopo la chiusura in bellezza della prima parte della tournée, con il plauso anche della critica e degli addetti ai lavori, Marianella Bargilli è pronta a salire nuovamente sul palcoscenico con la compagnia per raggiungere molte città e teatri importanti lungo tutta la penisola.

Appuntamento a Roma al Teatro Quirino dal 25 al 30 gennaio.

“Sono molto felice di tornare nella Capitale nel mio teatro il Teatro Quirino Vittorio Gassman – esordisce Bargilli- teatro che gestisco insieme a un gruppo di soci dal 2009, uno più importanti d’Italia che quest’anno compie 150 anni e che di fatto è il tempio della recitazione. Dopo due stagioni di inattività è una forte emozione tornare a recitarci, anche se in realtà lo sono sempre quando recito là. È come se fosse la prima volta, come se fosse sempre e comunque un debutto perché lì si respira l’aria dei giganti. Ma penso anche che l’emozione sia normale. Il teatro è questo, una continua emozione senza la quale non sappiamo stare”.

“Tornare a Roma – continua – è veramente stimolante, emozionante, non vedo l’ora, sono molto felice di tornate in una città che è stata chiusa per mesi e riparlare dal punto di vista del linguaggio teatrale col pubblico che sono abituata a vedere da tantissimo tempo quello del Quirino”.

Tante le città che Uno, Nessuno e Centomila raggiungerà, tanti i teatri, tanti i palcoscenici per un opera che rappresenta il punto più alto della riflessione di Luigi Pirandello sulla società e l’individuo, l’essere e l’apparire, la natura e la forma da lui stesso definito “più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita”.

Uno, nessuno e centomila con Marianella Bargilli e Pippo Pattavina

Regia di Antonello Capodici

Musiche originali di Mario Incudine

Produzione Associazione progetto teatrando –

-ATA Carlentini

Ecco tutte le date della tournée

Gennaio

🔺Dal 25 al 30 Roma – Teatro Quirino

Febbraio

🔺12/13 Modica – Teatro Garibaldi Modica

🔺14/15 Capo D’Orlando – Teatro Rosso di San Secondo

🔺Dal 18 al 21 – Ferrara – Teatro Comunale di Ferrara

🔺22/23 Vicenza – Teatro Comunale Città di Vicenza

🔺24 Este – Este Teatro

🔺25 Cittadella – Teatro Sociale di Cittadella

Marzo

🔺 3 Cecina Teatro Comunale De Filippo – Cecina

🔺4/5/6 Faenza – Teatro Masini

Aprile

🔺23/24 Agrigento – Teatro Pirandello Agrigento