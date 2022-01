Oltre 600.000 euro vinti con le slot online a Catania

Una vincita che ti cambia la vita per sempre. E’ ciò che è successo ad un operaio di Catania che con una semplice giocata di 9 euro è riuscito a vincere ben 657mila euro su una delle slot attualmente più in voga: Dead or Alive 2.

In una domenica in cui non si ha molto da chiedere, l’operaio di Catania ha deciso di passare un po’ del suo tempo libero a divertirsi sulla rinomata piattaforma di casino online Planetwin365.

Con una puntata di soli 9 € è stato in grado di ottenere dei giri gratuiti che gli hanno consentito di vincere la straordinaria somma di 657mila euro.

La slot Dead or Alive 2: come si gioca?

Se ti stai chiedendo come si gioca alle slot machine e in particolare al titolo Dead or Alive 2, nelle prossime righe scoprirai tutte le informazioni di cui necessiti.

Innanzitutto, la Dead or Alive 2 è una slot realizzata da NetEnt che prevede 5 rulli, 3 righe e 9 linee di pagamento. Si tratta del sequel del gioco Dead or Alive che è stato lanciato nel 2009.

Per ottenere delle combinazioni vincenti è necessario intercettare dai 3 ai 5 simboli su una delle linee di pagamento. Giocare è molto semplice: non dovrai far altro che scegliere la tua puntata e fare click sul pulsante per far partire la puntata. Su Dead or Alive 2 troverai anche una funzione Quick Spin che ti consentirà di puntare in maniera rapida. Inoltre, c’è anche la modalità di riproduzione automatica dei giri.

Dal punto di vista della grafica, la slot Dead or Alive 2 è di grande impatto. Si tratta di un titolo completamente ambientato nel Wild West in cui sarai uno sceriffo che ha l’obiettivo di catturare tutti i banditi. Troverai alcuni dei fuorilegge più famosi di tutta l’America.

Anche la colonna sonora della slot machine è di grande qualità e ti aiuterà ad immergerti completamente nel gioco.

I simboli di Dead or Alive sono le carte come A, K, Q, J e 10 mentre ci sono anche altri elementi come bottiglie di whisky, stivali da cowboy, cappelli da cowboy, pistole e il distintivo dello sceriffo che è il simbolo più remunerativo.

Per giocare a Dead or Alive 2 non è necessario effettuare un download sul tuo dispositivo mobile. Infatti, si tratta di una slot basata interamente sulla tecnologia HTML5 che ti consente di giocarci su qualsiasi dispositivo, sia iOS, Windows e Android.

Dead or Alive 2 è una slot incentrata sulle funzioni di giri gratuiti. Per attivare questa modalità è necessario ottenere 3 scatter sui rulli.

E’ proprio questa modalità che ha consentito al fortunato operaio di Catania di vincere una somma superiore ai 650mila euro e cambiare per sempre la sua vita.