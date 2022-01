Herpes zoster: Pfizer e Biontech puntano al vaccino a mRNA

Pfizer e BioNTech hanno annunciato una nuova collaborazione incentrata sullo sviluppo di un vaccino a base di mRNA per la prevenzione dell’herpes zoster

Pfizer e BioNTech hanno annunciato una nuova collaborazione incentrata sullo sviluppo di un vaccino a base di mRNA per la prevenzione dell’herpes zoster, con studi clinici che dovrebbero iniziare nella seconda metà dell’anno. “Il nostro obiettivo è quello di sviluppare un vaccino mRNA con un profilo di sicurezza favorevole e un’alta efficacia, la cui produzione sia allo stesso tempo più facilmente scalabile per supportare l’accesso globale”, ha osservato Ugur Sahin, CEO di BioNTech.

Secondo i termini concordati, le aziende utilizzeranno la tecnologia antigenica di Pfizer e la tecnologia della piattaforma mRNA di BioNTech, che è già utilizzata nel loro vaccino COVID-19 Comirnaty. Le case farmaceutiche condivideranno i costi di sviluppo, con Pfizer che avrà i diritti di commercializzare il potenziale vaccino contro l’herpes zoster su base globale, tranne che in Germania, Turchia e alcuni paesi in via di sviluppo dove BioNTech deterrà i diritti.

L’herpes zoster, causato dal virus dell’herpes zoster (HZV), è una malattia dolorosa e talvolta debilitante che nel corso della sua vita colpisce una persona su tre negli Stati Uniti. L’HZV è una forma cronica del virus della varicella zoster, che causa l’infezione della varicella. Dopo l’infezione, il virus rimane dormiente nelle cellule nervose umane e può riattivarsi più tardi nella vita stimolato da vari trigger, tra cui lo stress dovuto a qualcosa che compromette il sistema immunitario.

Come parte dell’accordo, Pfizer pagherà a BioNTech 225 milioni di dollari in pagamenti anticipati, compresi 75 milioni di dollari in contanti e un investimento azionario di 150 milioni di dollari. BioNTech ha anche diritto a future pietre miliari di regolamentazione e vendita fino a 200 milioni di dollari, più una quota dei profitti dalle vendite del prodotto. Nel frattempo, BioNTech farà un pagamento anticipato di 25 milioni di dollari per le sequenze di antigeni di Pfizer.

“Pfizer e BioNTech hanno sviluppato insieme il primo vaccino mRNA al mondo [con Comirnaty]”, ha notato Mikael Dolsten, direttore scientifico di Pfizer, aggiungendo “con questo accordo, continuiamo il nostro viaggio di scoperta insieme, facendo avanzare la tecnologia mRNA per affrontare un’altra sfida sanitaria matura per l’innovazione scientifica”.

Pfizer e BioNTech hanno collaborato per la prima volta nel 2018 sullo sviluppo di vaccini a base di mRNA per la prevenzione dell’influenza, e hanno ampliato la loro partnership nel 2020 per includere COVID-19 in una collaborazione che ha generato miliardi di entrate da Comirnaty.

Le due aziende credono che un approccio mRNA potrebbe creare un vaccino efficace che potrebbe rivaleggiare con Shingrix di GlaxoSmithKline, approvato dalla US Food and Drug Administration nel 2017.

Mikael Dolsten, direttore scientifico e presidente di Worldwide Research, Development & Medical di Pfizer, ha detto che l'accordo con BioNTech si baserà sui successi del vaccino COVID-19 e farà avanzare le capacità della tecnologia mRNA in altre malattie infettive. "La collaborazione mira a sviluppare un nuovo vaccino a base di mRNA contro l'herpes zoster, sfruttando le competenze e le risorse di entrambe le aziende", ha detto Ugur Sahin, co-fondatore e amministratore delegato di BioNTech in una dichiarazione. "Gli adulti dai 50 anni in su, così come le popolazioni vulnerabili come i malati di cancro, sono ad alto rischio di herpes zoster.

