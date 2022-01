Colite ulcerosa: con mirikizumab remissione a 52 settimane

Un numero significativamente maggiore di pazienti trattati con mirikizumab ha raggiunto l’endpoint primario di remissione clinica a un anno

Un numero significativamente maggiore di pazienti trattati con dosaggio di mantenimento di mirikizumab ha raggiunto l’endpoint primario di remissione clinica a un anno (52 settimane) oltre a raggiungere tutti gli endpoint secondari. È quanto annunciato dall’azienda Eli Lilly che si sta occupando della sperimentazione del farmaco.

Mirikizumab è un anticorpo monoclonale IgG4 umanizzato che si lega alla subunità p19 dell’interleuchina 23. Mirikizumab è in fase di studio per il trattamento di malattie immuno-mediate, tra cui la colite ulcerosa e malattia di Crohn.

Mirikizumab è il primo e unico anti-IL23p19 a dimostrare il mantenimento della remissione clinica in uno studio di Fase 3 nella colite ulcerosa (UC).

Lo studio in oggetto è LUCENT-2, un trail di mantenimento di fase 3 che valuta l’efficacia e la sicurezza di mirikizumab per il trattamento dei pazienti con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva. I pazienti in questo studio erano stati precedentemente arruolati in uno studio di induzione di 12 settimane, LUCENT-1.

Nello studio LUCENT-2 i pazienti, che avevano ottenuto una risposta clinica con mirikizumab nello studio di induzione di 12 settimane, sono stati nuovamente randomizzati al dosaggio di mantenimento di mirikizumab.

Una percentuale statisticamente più elevata ha raggiunto l’endpoint primario della remissione clinica a un anno rispetto ai pazienti che sono stati nuovamente randomizzati al placebo (p<0,001).

La remissione clinica viene raggiunta quando l’infiammazione del colon è controllata o risolta, portando alla normalizzazione o alla quasi normalizzazione dei sintomi, ad esempio, delle feci frequenti e sanguinolente.

Sono stati raggiunti anche tutti i principali endpoint secondari (p<0,001), comprese proporzioni significativamente più elevate di pazienti trattati con mirikizumab che hanno raggiunto la remissione endoscopica, la remissione senza corticosteroidi, la risoluzione o quasi risoluzione dell’urgenza intestinale, il miglioramento dell’infiammazione intestinale istologica endoscopica e il mantenimento della remissione e una maggiore riduzione rispetto al basale dei sintomi di urgenza intestinale a un anno rispetto al placebo.

“In questo studio di mantenimento, il trattamento con mirikizumab ha dimostrato miglioramenti clinicamente significativi e statisticamente significativi nelle misure cliniche, endoscopiche e istologiche, inclusa la riduzione dell’urgenza intestinale, un nuovo endpoint nel programma LUCENT”, ha affermato Bruce E. Sands, Professore di Medicina, Capo della Divisione di Gastroenterologia presso la Icahn School of Medicine del Monte Sinai.

“L’urgenza intestinale è uno dei sintomi più fastidiosi e distruttivi delle persone che vivono con la colite ulcerosa e il programma LUCENT ha sfruttato un approccio innovativo e sistematico incentrato sul paziente per valutare i sintomi dei pazienti”.

Nella coorte di mantenimento controllata con placebo, la frequenza di eventi avversi gravi tra i pazienti trattati con mirikizumab era numericamente inferiore rispetto al placebo e il profilo di sicurezza complessivo era coerente con quello dei precedenti studi con mirikizumab nella UC e altri studi all’interno della classe di anticorpi anti-IL -23p19.

Gli eventi avversi emergenti dal trattamento più comuni riportati tra i pazienti trattati con mirikizumab sono stati nasofaringite, artralgia ed esacerbazione della colite ulcerosa. Ulteriori eventi avversi di interesse segnalati tra i pazienti trattati con mirikizumab includevano ipersensibilità, reazione al sito di iniezione, depressione, aumento degli enzimi epatici, herpes zoster e candidosi orale.

Con questi dati, Lilly prevede di presentare una domanda di licenza biologica (BLA) alla FDA per mirikizumab in UC, seguita da presentazioni ad altre agenzie di regolamentazione in tutto il mondo nella prima metà del 2022.

“Questi risultati sono incoraggianti per coloro che convivono con la colite ulcerosa”, ha affermato Michael Osso, Presidente e CEO di Crohn’s & Colitis Foundation. “Siamo entusiasti delle potenziali nuove opzioni nello spazio del trattamento delle malattie infiammatorie intestinali che potrebbero essere in grado di aiutare le persone che vivono con la colite ulcerosa a controllare con successo i sintomi della malattia e raggiungere la remissione”.

I risultati principali dello studio di induzione di fase 3, LUCENT-1, sono stati annunciati nel marzo 2021. I dati del programma LUCENT di fase 3, inclusi i risultati di LUCENT-1 e LUCENT-2, saranno divulgati ai prossimi congressi e in pubblicazioni nel 2022. Sono in corso ulteriori studi clinici di fase 3 per mirikizumab nella malattia di Crohn.