“Rutka. La bambina segreta” è il nuovo libro di Joanna Fabicka

Nel cortile di via Rybna 13, a Łódź, Zosia si annoia a morte. Ma quando la bizzarra zia Róża entra nella sua vita, e veloce si installa nel suo cuore, il mondo intorno a lei si trasforma. I muri degli edifici non sembrano più così scrostati, il salice al centro del cortile non è più tanto ricurvo e, tra i rami, fa capolino una treccina ros- sa sconosciuta. È Rutka, una vicina che Zosia non sapeva di avere. Con lei si accendono magia, follie e avventure surreali, e l’immaginazione spazia senza limiti. Ma, mentre corrono mano nella mano per la città, una musica triste scorre sotto i loro piedi e un racconto muto si svolge sotto il nostro sguardo: i muri, le ombre, le immagini misteriose evocano le storie di dolore degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. C’è il Signore Bianco che ingoia farfalle, e c’è la stazione di Radegast, da dove partono vagoni carichi di persone dirette al Pianeta di Diamante. Un mondo che emerge dai ricordi di chi è sopravvissuto, ma che non riesce a prendere il sopravvento. A prevalere, in questa emozionante storia di amicizia e di scoperta, dove passato e presente danzano insieme, sono il desiderio di vivere e le infinite possibilità di quel tesoro che è l’infanzia. Un libro inserito nella prestigiosa lista The White Ravens tra i più bei libri del mondo.

Joanna Fabicka è una scrittrice polacca, autrice di numerosi libri per adulti e bambini, con un passato da poetessa e una formazione nel cinema. Originaria di Łódź, oggi vive a Varsavia assieme al ma- rito regista e alle due figlie. Attualmente lavora anche come mediatrice familiare e terapeuta con adulti e adolescenti. Rutka. La bambina segreta è la sua opera più famosa, compresa nella prestigiosa lista The White Ravens tra i più bei libri del mondo.

pp. 226

€ 16,00

Dai 14 anni