Moda: il piumino d’alpaca insidia quello d’oca

Il nuovo trend del lusso arriva da Milano ed è green e sostenibile: il Piumino d’Alpaca sta prendendo sempre di più il posto del Piumino d’Oca

Il nuovo Trend del Lusso arriva da Milano ed è green e sostenibile: il Piumino d’Alpaca sta prendendo sempre di più il posto del Piumino d’Oca. I Motivi? sono diversi e ve li spieghiamo in questo articolo.

Piumino d’Oca o Piumino d’Alpaca?

Non è solo una questione di praticità, sono diversi i motivi per cui le vendite dei piumini d’oca sono in calo e stanno invece crescendo in maniera esponenziale quelle dei piumini d’alpaca.

Rispetto al piumino d’oca, quello l’Alpaca non fa soffrire l’animale, è completamente anallergico, caldo d’inverno e freschissimo d’estate. Quindi il Piumino d’Alpaca rappresenta un prodotto migliore rispetto alla piuma d’oca sia dal punto di vista del calore e del benessere dell’animale.

Infatti per produrre un piumino d’oca vengono fisicamente strappate le piume all’animale vivo, mentre per produrre un Piumino d’alpaca basta tosare l’animale una volta l’anno, e sappiamo quanto la tosatura sia invece piacevole.

Com’è la Lana d’Alpaca?

Ma com’è la Lana d’Alpaca? E’ soffice, ha un colore che varia dal beige chiaro al grigio chiaro, dipende ovviamente dal manto dell’alpaca dal qual e viene tosato, e ricorda sia per morbidezza che per calore il Cachemire più pregiato.

L’alpaca è una specie addomesticata che presenta molte somiglianze con i lama che vivono in Perù e anche in Italia ci sono molti allevamenti importanti, specialmente in Trentino Alto Adige. Questi animali pascolano in mandrie sulle alture pianeggianti delle Ande del Perù meridionale, ma si possono trovare anche in altri paesi del sud America come la Bolivia settentrionale, l’Ecuador e il Cile settentrionale.

Gli alpaca hanno una struttura fisica molto più ridotta rispetto ai lama e vengono allevati appositamente per la qualità assoluta della loro fibra, ideale per realizzare materassi e piumini di pregiata qualità. Ma qual è la differenza tra un alpaca e un lama? Gli alpaca sono molto più piccoli dei lama e hanno orecchie di dimensioni ridotte. Il vello di lama è molto più ruvido rispetto a quello dell’alpaca. In genere i lama vengono impiegati come animali da trasporto mentre gli alpaca sono allevati esclusivamente per il loro vello e non per la loro carne.

Il Piumino d’Alpaca Italiano al 100%

Il Brand italiano che produce piumino d’Alpaca per la vendita si chiama proprio Il Piumino d’Alpaca®, lavora solo lana di un unico allevamento sulle Dolomiti, come possiamo leggere sul sito: ‘Per la produzione dei nostri piumini abbiamo scelto di utilizzare solo lana proveniente dall’allevamento del nostro caro amico Walter Mair, a Renon in provincia di Bolzano.

Walter, la sua famiglia e i suoi collaboratori amano gli alpaca, li rispettano e si prendono premurosamente cura di loro nella splendida tenuta nell’Altopiano del Renon. Il sito che li accoglie si estende per 12 ettari in una valle incantata, dove i nostri amici godono di spazi immensi che permettono loro di pascolare liberamente, vivendo ad un altitudine idonea per le loro caratteristiche biologiche e fisiche. La tosatura annuale è benefica per l’alpaca, avviene in tarda primavera e permette loro di trascorrere un estate fresca e rilassante.’

Fonte: https://ilpiuminodalpaca.it/