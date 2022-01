Le librerie Uelci entrano nella rete Ali Confcommercio

Le librerie aderenti alla Uelci, l’Unione editori librerie cattoliche italiane, entrano a far parte di Ali, l’Associazione delle librerie di Confcommercio

Le librerie aderenti alla Uelci, l’Unione editori librerie cattoliche italiane, entrano a far parte di Ali, l’Associazione delle librerie di Confcommercio. Per il presidente di quest’ultima, Paolo Ambrosini, “è la certificazione che oggi la rappresentanza si costruisce con un lavoro paziente e quotidiano, in un confronto costante con le istituzioni e con tutta la filiera del libro. Con questo ingresso si chiude una lunga stagione segnata da una polverizzazione della rappresentanza delle librerie i cui esiti nefasti sono, speriamo, alle nostre spalle. Sono certo che l’adesione delle librerie di Uelci rafforzerà ancora di più Ali, consentendole di rappresentare sempre meglio le esigenze delle librerie, sia indipendenti che in franchising, di catena e di catena editoriale, in un momento storico importante per ridefinire il ruolo delle librerie nella commercializzazione e nella promozione del libro e della lettura”.

“Siamo orgogliosi – commenta da parte sua il presidente di Uelci, Gianni Cappelletto – di aderire alla proposta dell’Ali in questo momento di grandi cambiamenti della filiera del libro. Unire gli sforzi di queste due realtà significa aiutare le librerie a rileggere la propria storia, il proprio contesto, i propri servizi e ritornare a essere un punto di riferimento culturale nelle realtà in cui sono inserite”.