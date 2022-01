“Inox” è il nuovo singolo di Rubik

Fuori sulle piattaforme digitali per Supersugo Dischi e in distribuzione Artist First, Inox, il nuovo singolo del cantautore toscano Rubik

Esce per Supersugo Dischi e in distribuzione Artist First, Inox, il nuovo singolo del cantautore toscano Rubik. Un brano che nasce con una padella in testa, così dice l’autore stesso, a mo’ di caschetto, per abbracciare la vita quando si fa dura. Benvenuti nel mondo pop dolce-amaro di Rubik, il primo singolo di cui vi innamorerete quest’anno.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3t4vAle

BIOGRAFIA

Rubik come il cubo, il famoso rompi ca…ehm rompicapo! Rubik è il progetto musicale di Stefano Campagna: mille sfaccettature di una sola vita, piena di realtà, di incontri importanti, di vocali non ancora ascoltati. Nel 2021 l’incontro con la neonata SuperSugo Dischi. Il resto dovrà essere ancora scritto, magari con un vocale.