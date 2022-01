“Il labirinto del silenzio” in onda su Rai 5: la trama del film

In prima serata su Rai 5 “Il labirinto del silenzio”: una storia basata su fatti reali nel film di Giulio Ricciarelli disponibile anche in lingua originale

In Germania, negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, alcune istituzioni tedesche decidono di portare avanti una cospirazione per occultare i crimini di Auschwitz. Nel 1958, a Francoforte, il giovane Pubblico Ministero Johann Radmann s’imbatte in alcuni documenti che lo aiutano ad avviare il processo contro diversi militari delle SS che hanno prestato servizio ad Auschwitz.

Il film di Giulio Ricciarelli “Il labirinto del silenzio” – in onda martedì 25 gennaio alle 21.15 su Rai5, senza interruzioni pubblicitarie e disponibile in lingua originale – è la storia, basata su fatti reali, di Radman e dei suoi sforzi per assicurare i responsabili alla giustizia. Nel cast, Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht, Johannes Krisch, Hansi Jochmann.