Fortnite: la guida definitiva è arrivato in libreria

Fuori “Official Fortnite: la guida definitiva”: disponibile online e nelle librerie per Rizzoli Editore il libro ufficiale di Epic Games

Preparati a tuffarti dall’autobus! Prima di saltare, però, dovresti decidere qual è la tua strategia per sopravvivere. Questa guida ufficiale ti aiuterà a farlo! Con spiegazioni accurate delle basi di Fortnite e tante informazioni essenziali, potrai migliorare il tuo gioco di squadra, affinare le tecniche di battaglia, imparare a costruire al meglio e usare in maniera ottimale le armi e gli oggetti che trovi sull’Isola. Che tu sia alle prime armi o abbia già una grande esperienza, questo libro è la chiave per sviluppare le tue abilità e conquistare la Vittoria reale!

Marchio: Fabbri Editori

Collana: Ragazzi

Prezzo: 12.90 €

Pagine: 112

112 ISBN carta: 9788891585998