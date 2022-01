Valstar ha aperto un nuovo store a Milano

Valstar apre il nuovo spazio di via Brera 2 a Milano, che si propone come un luogo d’incontro con la lunga storia del marchio

Nel cuore di Brera, in un elegante edificio milanese di primo Novecento, apre il primo store Valstar. Il nuovo spazio di via Brera 2 si propone come un luogo d’incontro con la lunga storia del marchio. I tagli intramontabili e l’eleganza naturale dei capispalla Valstar sono valorizzati dalla ricercatezza di ogni angolo dello spazio, mai lasciato al caso. Un progetto a cura dello studio Storagemilano, anche esso milanese doc, capace di interpretare il DNA del marchio Valstar combinando elementi di design contemporaneo e dettagli più classici.

Le collezioni Valstar rispecchiano la continua crescita ed evoluzione del brand. Materiali pregiati e tagli intramontabili vengono interpretati e adattati all’evoluzione del lifestyle e dei gusti del mondo maschile. A sottolineare questa capacità del brand, una nuova selezione di capi iconici di ispirazione militare, semplificati e dal design essenziale, ancora più versatili e facili da combinare. La ricerca dell’eccellenza del brand si ritrova anche nella selezione di preziosi tessuti lavorati artigianalmente: lana vergine pied de poule, principe di galles, velluto a coste di cotone, morbida pelle scamosciata, tessuti idrorepellenti e calde eco-imbottiture.

Il nuovo spazio Valstar è stato progettato pensando al cliente, per lasciargli un ricordo indelebile di un’esperienza di acquisto unica, mettendo in risalto tutta l’eccellenza del prodotto Valstar, come l’iconico giubbino in pelle scamosciato Valstarino e delle lavorazioni artigianali Made in Italy.