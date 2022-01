Su Rai Movie il film “Chato”: ecco la trama

Lunedì western su Rai Movie con “Chato”, il film con Charles Bronson. La pellicola è diretta da Michael Winner, ecco la trama

Lunedì 24 gennaio, per il classico appuntamento su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) con il cinema western, andrà in onda in prima serata il film “Chato”. La pellicola, diretta da Michael Winner, vede come protagonista Charles Bronson.

New Messico, 1873. Chato, un mezzosangue di etnia Apache, si vede costretto a fuggire dopo aver ucciso, per legittima difesa, uno sceriffo bianco che lo aveva provocato.

Al suo inseguimento si mettono alcuni uomini capeggiati prima da Quincey Whitmore, un ex-ufficiale sudista, e poi dal feroce Jubal Hooker. Il pellerossa cerca di sviare gli inseguitori, finché questi non fanno prigioniera sua moglie. Completano il cast Jack Palance, Richard Basehart, James Whitmore, Simon Oakland, Ralph Waite, Richard Jordan e Victor French.