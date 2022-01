“Non siamo più vivi” sta per arrivare su Netflix

La tanto attesa serie zombi per giovani “Non siamo più vivi” disponibile su Netflix in tutto il mondo dal 28 gennaio

Un leggendario webtoon con zombi diventa una serie. Netflix ha annunciato l’uscita per il 28 gennaio dell’avvincente serie Non siamo più vivi, svelandone il poster teaser e il trailer di annuncio esordio.

Un’incredibile collaborazione tra artisti di successo, come il regista Lee JQ e l’autore Chun Sung-il.

La storia di una coraggiosa fuga di adolescenti dagli zombi invade il mondo nel 2022.

Nell’imminente serie originale Netflix Non siamo più vivi alcuni studenti intrappolati in un liceo si ritrovano in situazioni difficili mentre cercano di scappare da un gruppo di zombi che invade la scuola.

Sono stati pubblicati il poster teaser e un trailer di annuncio esordio che catturano l’intensità della suspense, anticipando l’ennesima sindrome K-zombie.

La serie Non siamo più vivi è tratta dal celebre webtoon di Joo Dong-geun, una “graphic novel zombie in stile coreano” caratterizzata da fervida immaginazione, una trama avvincente e dettagli meticolosi. Fin dall’annuncio di questo progetto di adattamento, l’attesa verso la serie Netflix è stata molto alta. Il regista Lee JQ ha riscosso grande entusiasmo con le serie TV Beethoven Virus e The Legendary Police Woman, oltre al recente film di successo Intimate Strangers, mentre lo sceneggiatore Chun Sung-il è famoso per la sua ricca produzione che spazia generi diversi e include le serie TV L.U.C.A.: The Beginning e The Slave Hunters a cui si aggiungono le pellicole di The Pirates. I due hanno unito le forze per raccontare la disperata lotta per la vita di un gruppo di adolescenti in una scuola come tante altre. Un cast di giovani attori pieni di talento, che comprende Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Lomon, Yoo In-soo, Lee You-Mi e Lim Jae-hyeok, porta un tocco di fresca vitalità e aggiunge colore alla serie.

L’accattivante poster teaser mostra una scuola sconvolta dal terrore e dal caos. Il cortile insanguinato, l’edificio avvolto dalla fiamme e l’immagine di numerosi studenti intrappolati in un liceo impazzito solleticano la curiosità del pubblico, dando un assaggio della bizzarra trama all’interno di un istituto dove si diffonde un misterioso virus zombi.

Il trailer di annuncio esordio offre una suggestiva anteprima dell’intensa battaglia tra gli studenti diventati zombi e quelli ancora sani alla disperata ricerca di una via di fuga. Nella scena iniziale ambientata nel laboratorio della scuola, il pubblico inizia a scoprire il virus che ha provocato il caos. Da vedere anche le immagini horror dei giovani infettati dal misterioso morbo e le incredibili scene d’azione in diverse zone dell’istituto. I ragazzi sono intrappolati in un edificio dove la malattia imperversa, senza cellulari, cibo o aiuti. Per difendersi nella loro impossibile lotta per la sopravvivenza, fanno ricorso a lampade, scaffali e persino archi. Non siamo più vivi inaugura un capitolo inedito nella storia di questo genere, raccontando le vicende di alcuni ragazzi coraggiosi che trovano amicizia e amore anche durante un’apocalisse zombi.

Non siamo più vivi è il primo titolo coreano con adolescenti in lotta per la vita in una sfida agli zombi e sarà disponibile dal 28 gennaio, solo su Netflix.

Informazioni

Titolo: Non siamo più vivi

Regia di: Lee JQ e Kim Nam-su

Sceneggiatura: Chun Sung-il

Cast: Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Lomon, Yoo In-soo, Lee You-Mi, Lim Jae-hyeok e altri.

Una produzione: Film Monster di JTBC Studios

Distribuzione: Netflix

Data di uscita : 28 gennaio 2022