L’Ucraina punta sull’export di frutta, bacche e noci

Ucraina: in aumento l’export di frutta, noci e bacche come lamponi e mirtilli che ora raggiungono una quota del 45% sul totale dei prodotti esportati

Secondo le informazioni del Club Agrario di Business dell’Ucraina, nel 2021 il Paese ha aumentato le esportazioni di frutta, bacche e noci; infatti, in base alle prime stime verranno esportate in totale 177 mila tonnellate di questi prodotti, il 13% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Va notato che se prima la struttura delle esportazioni di questa categoria era dominata da mele e noci, ora una quota significativa appartiene alle bacche – si afresche che congelate – che, secondo i risultati dei primi dieci mesi del 2021, rappresentano il 45% di tutto l’export in natura.

Le maggiori esportazioni sono lamponi (20% delle esportazioni in questa categoria) e mirtilli (17%).

I principali importatori di frutta, bacche e noci ucraine sono i Paesi dell’Unione europea che insieme generano l’86% delle entrate delle esportazioni dell’Ucraina in questa categoria.