L’influenza delle criptovalute sull’industria del gioco d’azzardo

Moltissimi appassionati del gioco d’azzardo online sono alla costante ricerca di nuove soluzioni moderne e tecnologiche per potersi divertire in modo sicuro. Una di queste è la possibilità di sfruttare le criptovalute come metodo di pagamento. Ma in che modo? Mettiti comodo e preparati a scoprire tutto ciò che ancora non sai su queste monete digitali!

Nozioni di base sulle criptovalute e su come funzionano

L’idea del pagamento con criptovalute è attualissima, ma nasce negli anni ’80 anche se il vero successo arriva solo nel 2009. I Bitcoin sono ad oggi la moneta digitale più comune e hanno il merito di aver saputo influenzare diversi settori grazie alla loro tecnologia di base. Ma in che modo si utilizzano? Ci sono diversi portali dedicati al mondo dei casinò e dei giochi da casinò, come Casinoonline-italia.it che ci aiutano a capire come comportarsi. Prima di tutto serve aprire un portafoglio Bitcoin per l’acquisto di queste monete virtuali. Qui potrai gestire, proteggere le criptovalute e usarle quando lo desideri, trasferendole anche sul casinò scelto. Una volta ottenuto il portafoglio bisognerà acquistare le monete e decidere come investirle, anche per fare shopping su alcune piattaforme online. Al momento però non tutte le piattaforme le accettano, quindi è sempre bene verificare prima di procedere.

Criptovalute e casinò online

Dopo aver visto la loro diffusione, anche il mondo del gioco d’azzardo online si è orientato verso l’uso di Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Le piattaforme che hanno deciso di accettare questa monete forniscono una serie di benefici importanti ai giocatori, che potranno depositare e prelevare le monete sul conto di gioco in modo immediato. I pagamenti sono infatti completati all’istante e ogni operazione è tutelata proprio perché anonima. Il giocatore non si troverà mai a dover condividere dati personali, potendo così contare su massima riservatezza anche in termini di privacy, ma di questo parleremo meglio nel prossimo capitolo. Inoltre con le criptovalute si vuole rimodellare l’esperienza di pagamento dei giocatori nei casinò. Ancora poche piattaforme però sono pronte ad affiancarle alle modalità di pagamento standard, accettate per richiedere e attivare anche i bonus casinò.

La criptovaluta è uno pseudonimo e promuove la privacy

Se pensiamo a come funziona il sistema bancario tradizionale in Italia e nel mondo pensiamo subito a una grande quantità di informazioni. Il proprietario di un conto che vuole giocare online deve necessariamente condividere le proprie informazioni personali e bancarie. Ma qui entra in scena il vero vantaggio delle criptovalute: il totale anonimato. Proprio per questo motivo, a livello globale, sono considerate un metodo di pagamento “pseudonimo”. Serve solo un indirizzo email per poter procedere su qualsiasi piattaforma sicura. Devi sapere che con questa modalità gli indirizzi, le chiavi private e pubbliche e le transazioni sono trattate in piccole parti di testo e quindi non sono direttamente associate all’identità del giocatore. Così ogni gambler può effettuare finanziamenti in modo privato per depositare nei conti e divertirsi con i giochi da casinò.

Pagamenti e prelievi rapidi

Prova a pensare alle carte di credito o debito e ai bonifici, che sono in assoluto la modalità più usata e sicura tra quelle offerte. I giocatori continuano a sceglierle pur sapendo che dovranno attendere un po’ di tempo in più in fase di prelievo (da 2-5 giorni). Grazie alle criptovalute invece si possono effettuare pagamenti e prelievi rapidi, anzi immediati. Ciò vuol dire che dopo il deposito si potrà subito iniziare a scommettere e in fase di prelievo si potrà velocemente ricevere il denaro sul portafoglio.

Un sistema economico

Le criptovalute sono anche parte di un sistema di pagamento che è complessivamente molto economico, considerando i migliori tassi di cambio possibili. La spesa è iniziale, quando si vogliono comprare queste monete digitali, ma in fase di gestione e utilizzo non prevedono costi aggiuntivi. Tutti i casinò online che le accettano già infatti non prevedono commissioni sui trasferimenti, favorendo così il loro utilizzo rispetto ad altre modalità di pagamento standard. L’aspetto più importante è capire quando sia il momento migliore per acquistarle.

Conclusione

Giocare in criptovalute è già una realtà interessante ma purtroppo non ancora molto diffusa, soprattutto in Italia. Senza dubbio però questo tipo di attività andrà man mano affermandosi, proprio perché presenta troppi vantaggi per continuare a ignorarli. Ci si aspetta che nel futuro più immediato le piattaforme con licenza ADM aprano le porte alle criptovalute, anche per attivare bonus casinò, cercando così di andare incontro ai propri iscritti, offrendo loro assoluta riservatezza e velocità.