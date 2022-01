CTRL Z-Indietro di una mossa in scena al Teatro de’ Servi

CTRL Z-INDIETRO DI UNA MOSSA, innovativa e brillante commedia scritta e diretta da Annabella Calabrese e Daniele Esposito in scena fino al 6 febbraio al Teatro de’ Servi

Che cosa faresti se potessi premere i tasti CTRL Z sulla tastiera del tuo computer e annullare la tua ultima scelta nella realtà?

Dopo la vittoria del “Premio Teatro de’ Servi” nell’ambito della rassegna “Roma Comic Off 2019”, torna in scena fino al 6 febbraio al Teatro de’ Servi, CTRL Z-INDIETRO DI UNA MOSSA, innovativa e brillante commedia scritta e diretta da Annabella Calabrese e Daniele Esposito.

Clara è una giovane donna, forte e indipendente. Il suo desiderio più grande è diventare una fotografa di guerra, ma nessuna redazione vuole assumerla. Per questo è costretta a sbarcare il lunario fotografando matrimoni assieme al suo compagno Jacopo, un videomaker con uno strambo sogno nel cassetto: quello di realizzare un documentario sui sogni degli anziani.

Tra clienti invadenti e impiccione, come la Signora Swanstagger, e le continue incursioni di Maria, vicina di casa, nonché migliore amica di Clara, i due conducono una vita tranquilla e piena di speranze.

Ma un giorno qualcosa sconvolge il loro equilibrio: Jacopo chiede a Clara di sposarlo e la ragazza, per non ferire i suoi sentimenti, accetta. In cuor suo, però, sa che questa non è la scelta giusta e che per lei non è ancora arrivato il momento di metter su famiglia, anche se, ormai, non può più tornare indietro sui suoi passi.

Grazie ad un incidente che coinvolge il suo computer, però, Clara acquisisce il potere di tornare indietro di una scelta nella realtà spingendo i tasti ctrl z sul proprio pc.

La ragazza inizierà, dunque, un viaggio tra i vari “multiversi” determinati dalle sue scelte, intenzionata a cambiare il corso degli eventi e ad evitare il matrimonio con Jacopo… Ma le cose non andranno proprio come aveva sperato!

“CTRL Z – Indietro di una mossa” è uno spettacolo ispirato alle commedie fantasy anni ’80 e ai più recenti successi di Netflix “Bandersnatch” e “Russian Doll”. La protagonista, infatti, viaggia tra le varie dimensioni determinate dalle sue scelte e cerca di modificare la realtà a proprio vantaggio.

Gli attori passano tra un frammento e l’altro in maniera virtuosistica, andando avanti e indietro nel tempo sulla scena, mantenendo sempre toni leggeri, esilaranti, e surreali che coinvolgono lo spettatore con un linguaggio fresco e sperimentale. Non mancano anche temi importanti, affrontati con ironia, come la situazione contemporanea dei giovani di oggi e l’importanza delle scelte nelle nostre vite.

“In un panorama teatrale prevalentemente dominato da protagonisti maschili rappresenta una provocazione voluta il portare in scena i dubbi e i problemi di una giovane donna, alle prese con la difficile scelta di metter su famiglia o di puntare tutto sulla propria vita professionale”- annotano Annabella Calabrese e Daniele Esposito. “All’interno dello spettacolo, infatti, l’universo femminile viene rappresentato nella sua completezza, anche grazie ad un cast quasi interamente composto da donne.”

A chi di noi non piacerebbe tornare indietro per cancellare una scelta sbagliata… Ma siamo proprio sicuri che ciò che desideriamo sia la “scelta giusta”?

IL TEATRO IN PILLOLE

🕖 Da Martedì a Sabato ore 20 – Domenica ore 17.30

💸 Costo ingresso: € 24 euro

🎟 Biglietti online (www.teatroservi.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito

🍹 All’interno vi aspetta un accogliente bar con drink e gustosi spuntini

👉 In stagione: commedie, stand-up comedy, comic show accessibili ai sordi, concerti, incontri

😷 Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid