“Come al cinema” è la nuova box Effettocavada

Il giorno di San Valentino è alle porte ed è giunto il momento di pensare ai regali da scambiarsi. Gli amanti dei prodotti enogastronomici d’eccellenza non possono farsi sfuggire la nuova box Effettocavada “Come al cinema”, l’idea regalo perfetta per il proprio innamorato.

La box “Come al cinema” è pensata per quelle serate passate davanti alla televisione, sintonizzati sul proprio servizio di streaming preferito, per una maratona di film mentre si sgranocchia qualcosa di goloso. La box contiene snack e bevande già pronte per il consumo e alcuni ingredienti da impiegare in cucina per la realizzazione di numerose ricette. Nello specifico “Come al cinema” include: due barattoli di popcorn salati e uno di popcorn al caramello di Fun Food Italia, una lattina di birra Pils Ragasola e una di birra Ipa Filos del birrificio Toladolsa, due bottigliette di drink Organic Bitter Lemon e due di Organic Passion Fruit di Limestone, una confezione di mix per pizza e una di farina per pizza di Rieper, 1 l di latte di montagna UHT di Mila, un sacchetto di triangoli di legumi e origano di Legù, una confezione con trenta cannucce in carta di Fackelmann, una copia del libro Downton Abbey: Il libro ufficiale dei cocktail pubblicato da Panini Comics e quattro ricette inedite studiate da Stefano Cavada in cartoncino plastificato.

La prevendita è attiva fino a domenica 6 febbraio ed è possibile preordinare la box “Come al cinema” sul sito effettocavada.it al prezzo di 49,90 €, senza alcun vincolo di abbonamento. Tuttavia, fino a domenica 16 gennaio si può godere della Wonder Week, una settimana di sconti, e acquistare la box a 44,90 €. Per godere dei privilegi della Wonder Week non serve inserire codici promozionali, il prezzo della box, una volta che quest’ultima è aggiunta al carrello, è già scontato.

Le box saranno spedite martedì 8 febbraio e recapitate, con le spese di spedizione gratuite, direttamente a casa dell’acquirente entro il giorno di San Valentino.

Effettocavada è il nuovo progetto del cuoco e food influencer altoatesino Stefano Cavada. L’idea nasce dal desiderio di fare da tramite tra il consumatore finale e il produttore, grazie anche alle richieste dei suoi oltre 80.000 follower, attraverso la creazione di box mensili tematiche contenti ingredienti di qualità, prodotti particolari, indispensabili utensili da cucina e curiosi extra.

«Sono un grande appassionato di film e del grande schermo – afferma Stefano Cavada –, per questo la box “Come al cinema” è stata ideata per quei momenti di relax da trascorrere sul divano guardando la propria pellicola preferita o durante una maratona di serie tv, proprio come se si fosse seduti su una poltroncina di una sala cinematografica, circondati dal profumo dei popcorn ancora caldi. Le ricette che ho ideato sono un omaggio a quei piatti che, come la pizza, non possono mai mancare in una tranquilla serata film».

A proposito di Stefano Cavada

Stefano Cavada, trascorsi alcuni anni di vita a Londra e Parigi, è rientrato in Alto Adige, la sua terra, con l’intenzione di raccontare e condividere le ricette e le tradizioni del proprio territorio. Negli anni Stefano si è specializzato nella produzione di svariati progetti legati al mondo della cucina. Dallo sviluppo delle ricette alla realizzazione di contenuti digitali, tra i quali fotografie e video, apprezzati fin da subito da un crescente pubblico appassionato e che ha saputo lasciarsi emozionare da ricette e paesaggi.