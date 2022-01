Al via la Piero Umiliani Digital Week

Dal 24 al 30 gennaio la Piero Umiliani Digital Week: saranno resi disponibili in streaming e in download sette titoli mai usciti in versione digitale

Prenderà il via il 24 gennaio la Piero Umiliani Digital Week. Fino al 30 gennaio 2022 ogni giorno sarà reso disponibile su tutte le piattaforme di streaming e download (Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, YouTube Music etc. etc.) un album del Maestro Piero Umiliani, tutti per la prima volta in versione digitale. Questi i titoli: Album di Viaggio, News! News! News! (remastered), Tensione, Suspence Elettronica, Motivi Allegri e Distensivi, Musica Classica per l’Uomo d’Oggi, Panorama Italiano.

Il Maestro Fiorentino, romano d’adozione, ha composto oltre 150 colonne sonore (I Soliti Ignoti, Il Vigile, 5 Bambole per la Luna d’Agosto, La Ragazza dalla Pelle di Luna…) e ha realizzato nei suoi studi SoundWorkShop una serie di album di Library Music (musiche di ogni genere destinate ad utilizzo televisivo e documentaristico) oggi divenute di culto.

Ed è proprio da questa particolare branca del vasto catalogo di Piero Umiliani e della sue edizioni Liuto che verranno proposti questi pressoché inediti tesori in formato digitale. I titoli spaziano dal jazz puro alla musica d’ambiente, al funk, alla melodia italiana sino alle sperimentazioni elettroniche più ardite. Un appuntamento virtuale da non mancare per tutti gli appassionati di musica.