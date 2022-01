Il Tre rinvia “Ali Live Tour” a Primavera 2022

Il tour de Il Tre previsto per gennaio e febbraio viene rinviato ad aprile e maggio 2022 a causa della pandemia Covid-19

A causa delle norme vigenti, il tour de Il Tre previsto per gennaio e febbraio viene rinviato ad aprile e maggio.⠀

CALENDARIO AGGIORNATO:

30 APRILE – MAMAMIA – SENIGALLIA (AN)

3 MAGGIO – VOX CLUB – NONANTOLA (MO)

5 MAGGIO – LATTE PIÙ – BRESCIA

7 MAGGIO – HALL – PADOVA

11 MAGGIO – TEATRO DELLA CONCORDIA – VENARIA REALE (TO)

15 MAGGIO – VIPER THEATRE – FIRENZE

18 MAGGIO – DUEL CLUB – POZZUOLI (NA)

20 MAGGIO – ATLANTICO – ROMA

23 MAGGIO – DEMODÈ – BARI

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date.⠀

In alternativa, è possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su Fansale.it , il mercato TicketOne per lo scambio di biglietti.