Creando e Sognando il futuro al Digital Media Fest

Digital Media Fest, in attesa della nuova edizione 2022, elenca tutti i finalisti e i vincitori dell’ultima edizione del festival dei prodotti digitali

Il 2021 si è chiuso all’insegna della creatività, dell’innovazione e della capacità dei giovani di tornare a sognare dopo questo periodo di Pandemia. Tutto questo l’abbiamo visto al Digital Media Fest e per iniziare l’anno nuovo ecco nella seguente lista tutti i finalisti e i vincitori dell’ultima edizione del festival dei prodotti digitali, più amato d’Italia. Gli importanti premi assegnati permetteranno a molti dei creativi in gara, di realizzare e creare nuove opere in grado di fare emozionare e “intrattenere” ognuno di noi.

Il direttore artistico Janet De Nardis, insieme ai partner internazionali del DMF sta già programmando una nuova edizione all’insegna delle nuove tendenze della rete, il cui bando sarà pubblicato a marzo, quindi consigliamo a tutti di tenere d’occhio il sito www.digitalmediafest.it

CATEGORIA FASHION FILM

Premio BEST STYLING: HIMNE NOSENSE

Premio BEST SOUNDTRACK: CIELO

Premio BEST CINEMATOGRAPHY: KEEP MOVING

premio BEST DIRECTOR: THE FOSTER SISTER

premio BEST FOREIGN FASHION FILM: MIJO

premio BEST ORIGINAL IDEA: THE MOVEMENT (sarà proiettato durante l’alta moda di Roma)

premio BEST FASHION FILM: HIMNE NOSENSE (sarà proiettato durante l’alta moda di Roma)

Tutti i fashion film vincitori verranno proiettati su Fashion Channel

Vertical Video

Terna: Ignore don’t – Chase – Reverse

Vincitore: REVERSE

Progetti Scuola

Terna: La soluzione è nel cielo (Istituto De Amicis Cattaneo, Roma) – Chemical industries versus covid19 (Istituto Bresadola, Trento) – Ode to the climat (Istituto Bresadola, Trento)

Vincitore: LA SOLUZIONE È NEL CIELO

Pilots

Terna: Deathmate – Illuminagents – Detective Robles

MENZIONE SPECIALE: “BEST SPY IDEA”: DETECTIVE ROBLES

BEST PILOTS: DEATHMATE ( Vince l’accesso alla sezione pitch 2022 del Digital Media Fest e l’accesso diretto a due web fest internazionali: il British Web Award e Merseille Web fest )

Virtual Reality

BEST CINEMATIC CONCEPT: NIKOLA TESLA

BEST ORIGINAL IDEA: IN THE LAND OF FLABBY SCHNOOK

BEST VIRTUAL REALITY : ONCE UPON A STORY: THE BOY’S TRIPLE DREAM

Movieland

PREMIO SPECIALE MOVIELAND: SPQR ( Vince € 1.000,00 offerti da Roma Lazio Film Commission)

PREMIO MOVIELAND: CAPOLINEA (€ 2.000,00 offerti da Roma Lazio Film Commission

CATEGORIA WEBSERIE

Menzione speciale – BEST IRONIC VIDEO: PROUD TO HAVE A WHITE FRIEND

BEST SUPPORTING ACTOR

Terna: Dolino per “Proud to have a white Friend” – Jess Kroll “Discipline Z” – Philippe A. Larrue St. Jacques per “Theodore without the H”

Vincitore: PHILIPPE A. LARRUE ST. JACQUES – THEODOR WITHOUT H

BEST SUPPORTING ACTRESS

Terna: Elly “Eckhardt per Heat” – Tim Yoo Ri per “discipline Z” – Zora Thiessen per “Militia”

Vincitore: ZORA THIESSEN – MILITIA

BEST ACTOR:

Terna: Jean Carl Boucher per “Felix Maude and the end of the world” – Oh dong Joon per “Discipline Z” – Miguel A. Ostrowski per “Militia”

Vincitore: MIGUEL A. OSTROWSKI – MILITIA (FINALISTA DI DIRITTO AL FESTIVAL DEI TULIPANI DI SETA NERA)

BEST ACTOR:

Terna: Tara Hetharia per “Heat” – Julia Zimth per “Good Monsters” – Alena Chinault per “Zero Day”.

Vincitore: TARA HETHARIA – HEAT

BEST COSTUME DESIGN:

Terna: Diary of a newbie vampire – Discipline Z – Otherside

Vincitore: OTHERSIDE

BEST SOUNDTRACK

Terna: Heat – Good Monster – Zure xranda da

Vincitore: ZURE RXANDA

BEST SCKETCH COMEDY

Terna: Differenze Generazionali – How to -Teodor whithout the H

Vincitore: HOW TO

BEST COMEDY STORY

Terna: Militia – Freelancer – Totò e daiana

Vincitore: TOTÒ E DAIANA

PREMIO RID 96.8 (PREMIO IN COMUNICAZIONE E PROMOZIONE RADIO E SALA DI REGISTRAZIONE PER L’INCISIONE).

BEST DRAMA

Terna: Heat – Sheakspeare Republic – Felix Maude and the end of the world

Vincitore: FELIX, MAUDE AND THE END OF THE WORLD

BEST CINEMATOGRAPHY

Terna: Zero Day – Discipline Z – Otherside

Vincitore: ZERO DAY

BEST SCREENPLAY

Terna: Felix Maude and the end of the world – Good monsters -Zure xzanda da

Vincitore: GOOD MONSTERS

Best ORIGINAL IDEA:

Terna: There is no “I” in island – Ziking – Proud to have a white friend

Vincitore: THERE IS NO “I” IN ISLAND

BEST INTERNATIONAL WEBSERIE

Terna: Felix – Proud to have a white friend – Otherside

Vincitore: BEST DIRECTOR: OTHERSIDE

BEST ITALIAN WEBSERIE

Terna: Differenze Generazionali – How to – Totò e Daiana

Vincitore: HOW TO

PREMIO: BACKLIGHT DIGITAL: post-produzione di un cortometraggio del valore commerciale di 3.000,00 Euro.

BEST INTERNATIONAL WEBSERIE

Vincitore: MILITIA

PREMIO STADION VIDEO: sottotitoli in inglese con relativo DCP

PREMIO SPECIALE MICHAEL AJAKWE

Vincitore: SHAKESPEARE REPUBLIC+

CATEGORIA CORTOMETRAGGI

BEST SOUNDTRACK:

Terna: Cloro – La confessione – La voce

Vincitore: BEST SOUNDTRACK: CLORO

PREMIO PANALIGHT: 5.000,00 EURO IN AFFITTO ATTREZZATURE.

BEST SOUPPORTING ACTRESS:

Terna: Anna Maria De Luca per “Rutunn” – Francesca Nuzzi per “Sacrificio disumano” – Marianna Folli per “Testa o croce”.

Vincitore: ANNA MARIA DE LUCA – RUTUNN

RUTUNN vince la selezione diretta al festival CROFFI , festival dei castelli romani,

BEST SOUPPORTING ACTOR

Terna: Pietro De Silva per “Existere”- Franco oppini per “Sacrificio disumano” – Parham Khataei per “12’ o clock”.

Vincitore: PIETRO DE SILVA – EXISTERE

BEST ACTRESS

Terna: Nazanin Keyvan per “12 o’ clock” – Fulvia P. Olivieri per “La Macchia” – Maria Grazia Cucinotta per “Sacrificio Disumano”

Vincitore: FULVIA PATRIZIA OLIVIERI – LA MACCHIA

PREMIO YOU MOVIE: distribuzione festivaliera e promozione attraverso la piattaforma Youmovie.

BEST ACTOR

Terna: Antonio de Matteo per “Unconscious” – Giorgio Colangeli per “Rutunn” – Luca Di Giovanni per “La voce”.

Vincitore: LUCA DI GIOVANNI – LA VOCE

PREMIO RAI CINEMA CHANNEL: 3.000,00 Euro in diritti

BEST SOCIAL ORIENTED MOVIE

Terna: Testa o croce – Sacrificio Disumano – A Kia Stap Think

Vincitore: SACRIFICIO DISUMANO

BEST SCREENPLAY

Terna: 12 o’ clock – Monsignor Quiconque – Existere

Vincitore: MONSIEUR QUICONQUE

PREMIO STADION VIDEO: sottotitoli in inglese con relativo DCP

BEST CINEMATOGRAPHY

Terna: Cloro – La confessione – Lost Heroes

BEST CINEMATOGRAPHY: DANIELE CIPRÌ – LA CONFESSIONE

BEST ORIGINAL IDEA:

Terna: Non ho che te in questo momento – Testa o croce – La macchia

Vincitore: NON HO CHE TE IN QUESTO MOMENTO

PREMIO SPECIALE PREMIO DIGITAL MEDIA FEST : 12’ OCLOCK

BEST SHORT FILM:

Terna: Unconscious – La Voce – Lost Heroes

Vincitore: LOST HEROES

PREMIO PANALIGHT: 5.000,00 EURO IN AFFITTO ATTREZZATURE.

Categoria Webfest

Finale BOGOTÀ Webfest: DIFFERENZE GENERAZIONALI

Finale SEOUL WEB FEST : NIKOLA TESLA

Finale LIMA WEBFEST: OTHERSIDE

Finale TORONTO WEBFEST: TOTÒ E DAIANA

Finale RIO WEBFEST: TOTÒ E DAIANA

Finale MONTREAL DIGITAL WEB FEST: HOW TO

Finale DIE SERIALE: HOW TO

Finale BILBAO SERIES LAND: HOW TO

Finale MIAMI WEB FEST: HOW TO

Finale WEBSERIES FESTIVAL GLOBAL: HOW TO e OTHERSIDE