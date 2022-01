Corsa al Quirinale, Berlusconi prende tempo per sciogliere la riserva

Corsa al Quirinale, Berlusconi: “Non ho ancora deciso, ci vediamo lunedì”. Riunione con Forza Italia sarà a meno di due ore dall’avvio delle votazioni per il Colle

“Non ho ancora deciso“. Così Silvio Berlusconi, in un breve collegamento con la compagine governativa di Forza Italia e i capogruppi di Camera e Senato, avrebbe aggiornato il partito sullo stato della sua candidatura al Quirinale. “Ci vediamo lunedì”, ha inoltre assicurato il Cavaliere a chi ha avuto modo di parlargli. Il riferimento, spiega la Dire (www.dire.it), è alla riunione dei grandi elettori di Forza Italia, circa 150 persone, convocata per le 13.15 di lunedì 24, a meno di due ore dall’avvio del voto per il Colle.