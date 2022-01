WooCommerce per WordPress: cos’è e come funziona

WooCommerce è un plug-in gratuito che aggiunge funzionalità di e-commerce al tuo sito Web WordPress: ecco come funziona

Cos’è WooCommerce? WooCommerce è un plug-in WordPress gratuito che aggiunge funzionalità di e-commerce al tuo sito Web WordPress in modo da poter avere un negozio online. Con pochi clic, il tuo sito Web WordPress si trasforma in un sito Web di e-commerce completamente funzionale.

Se ti stai chiedendo “Cos’è WooCommerce?”, è probabile che tu abbia già un sito WordPress e sei pronto per iniziare a vendere, beh, praticamente qualsiasi cosa. In questo post, tratteremo cos’è WooCommerce, cosa può fare per te e perché dovresti usarlo.

Cos’è WooCommerce? Una breve storia

WooCommerce è un plug-in che si integra facilmente con il tuo sito WordPress esistente, trasformando il tuo sito in un sito Web di e-commerce WordPress completamente funzionale con pochi clic.

Quando il plug-in è stato lanciato nel 2011, è diventato rapidamente la soluzione principale per gli utenti che desiderano avviare i propri negozi online.

Automattic (i proprietari di WordPress.com), ha acquisito il plug-in e la sua società madre nel 2015: è stata la loro più grande acquisizione fino a quella data e da allora ha continuato a registrare una crescita esplosiva.

Attualmente alimenta oltre il 99% dei siti Web di e-commerce WordPress negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito (Fonte: BuiltWith.com)

Con oltre 27.000.000 di download e milioni di installazioni attive, è sicuramente la forza trainante di numerosi siti di e-commerce (Fonte: WordPress.org .)

Cosa fa WooCommerce?

WooCommerce fornisce funzionalità di base del negozio immediatamente, con un plug-in gratuito disponibile dal Plugin Repository o direttamente dalla dashboard di WordPress.

Anche se ha centinaia di estensioni disponibili, ne parleremo tra poco! – offre alcune funzioni incredibili fin da subito.

Facile installazione, configurazione e integrazione

WooCommerce è progettato per iniziare il più facilmente possibile, con una semplice installazione e configurazione guidata per far funzionare il tuo negozio di e-commerce con il tuo tema WordPress.

Installazione: il plug-in WooCommerce viene installato come qualsiasi altro plug-in; cercalo nelle opzioni Plugin nella dashboard di WordPress e installalo e attivalo con un paio di clic.

Configurazione : quando installi WooCommerce, la procedura guidata di installazione ti guiderà attraverso la configurazione dei passaggi di base per far funzionare il tuo negozio. Le tue opzioni di e-commerce sono praticamente infinite e l’ Installazione guidata va al sodo ed evidenzia le opzioni più importanti in modo da non perdere mai un passaggio. Integrazione dei temi di WordPress : poiché WooCommerce è compatibile con WordPress, funziona bene con la maggior parte dei temi di WordPress. Puoi selezionare il tema Storefront se desideri utilizzare il tema ufficiale e, proprio come il plug-in, è gratuito!

Controllo dei dati

Non preoccuparti mai di perdere il controllo dei tuoi dati: WooCommerce ti mette al posto di guida.

I tuoi dati, sempre : quando utilizzi una piattaforma di terze parti per l’e-commerce, se si chiude, i tuoi dati vengono persi. Con WooCommerce, rimani sempre responsabile dei tuoi dati. I dati relativi alla cronologia e agli acquisti dei clienti, nonché alle prestazioni del negozio, sono fondamentali per la gestione di un sito di e-commerce di successo.

Carrello ricco di funzionalità

Personalizza il processo di pagamento dei visitatori del tuo sito dall’inizio alla fine, con processi che ti aiutano a convertire i visitatori in clienti. Dal gateway di pagamento agli URL di pagamento, configura il tuo sito a modo tuo.

Gateway di pagamento: con WooCommerce puoi accettare assegni, contrassegno, bonifico bancario o utilizzare PayPal per accettare le principali carte di credito e altri pagamenti PayPal. Preferisci la striscia? Puoi configurare Stripe come gateway di pagamento utilizzando l’Installazione guidata.

Geolocalizzazione e tasse automatiche – WooCommerce ti dà la possibilità di attivare la geolocalizzazione e le tasse automatiche, così il tuo negozio mostrerà il prezzo corretto incluse le tasse ai tuoi clienti, indipendentemente da dove si trovino.

Processo di pagamento personalizzabile: controlla completamente il processo di pagamento dall’inizio alla fine. Puoi scegliere di vendere in paesi specifici o in tutto il mondo, impostare gli URL del flusso di pagamento, abilitare/disabilitare il pagamento da parte degli ospiti e forzare il pagamento sicuro.

Valuta predefinita : un’ampia varietà di valute disponibili ti consente di scegliere la valuta che desideri utilizzare per il tuo negozio.

Reindirizza carrello: puoi abilitare l’opzione per reindirizzare il tuo cliente al carrello una volta aggiunto un prodotto.

Controllo completo dei prodotti

Che tu stia vendendo un prodotto, un prodotto con molte opzioni o dozzine, centinaia o più… WooCommerce ti dà il controllo totale su ognuno di essi.

Prodotti illimitati: inizia con il tuo primo prodotto e continua ad aggiungere. WooCommerce ti dà la possibilità di aggiungere tutti i prodotti che desideri, vincolati solo dalla tua soluzione di hosting.

Tipi di prodotto – Vendi ebook? Prodotti affiliati? Il tuo stock unico nel suo genere? Nessun problema. Puoi impostare il tipo di prodotto su Prodotto semplice, Prodotto raggruppato, Prodotto esterno/affiliato, Prodotto variabile o Prodotto virtuale/scaricabile.

Varianti del prodotto : se i tuoi prodotti sono disponibili con opzioni, i tuoi clienti possono selezionare tali opzioni al momento dell’ordine, risparmiando tempo prezioso a entrambi. Dimensioni, colori, prezzi, livelli di scorte, immagini e altro possono essere impostati per ciascuna opzione disponibile.

Inventario – Prendi il controllo della gestione del tuo inventario! Livelli di scorte, ordini arretrati, nascondere l’inventario esaurito, notifiche e-mail quando il livello delle scorte di un articolo è basso o esaurito e altro ancora, ti aiutano a ottimizzare e semplificare la gestione del prodotto.

Spedizione facile

WooCommerce non solo semplifica la vendita del tuo prodotto, ma rende altrettanto facile consegnarlo al tuo cliente. Una varietà di opzioni di spedizione ti aiuta a connettere i tuoi prodotti ai tuoi clienti con il minimo sforzo!

Opzioni di spedizione: semplifica la spedizione con le opzioni integrate per offrire tariffe forfettarie, spedizione internazionale, consegna locale o ritiro locale. Imposta la tua tariffa su Automatico e offri ai tuoi clienti la tariffa più bassa in base al loro indirizzo o offri anche la spedizione gratuita.

Calcolo della spedizione, visualizzazione e destinazione : nascondi la tariffa di spedizione fino a quando non viene inserito un indirizzo, offri un calcolatore di spedizione nel carrello e consenti al cliente di spedire solo al suo indirizzo di fatturazione o a un indirizzo di spedizione separato.

Gestione fiscale più semplice

Gestire un e-commerce di successo significa occuparsi delle tasse. WooCommerce te lo semplifica con una varietà di opzioni progettate per rendere la gestione delle tasse molto meno stressante.

Gestione delle tasse: poiché WooCommerce è un prodotto online creato per la vendita di prodotti online, la gestione delle tasse sulle vendite è integrata direttamente nel plug-in. Le aliquote fiscali personalizzate, il calcolo delle principali aliquote fiscali e le aliquote fiscali per la geolocalizzazione sono solo alcune delle opzioni disponibili. Puoi anche definire le aliquote fiscali e controllare l’aliquota fiscale assegnata ai costi di spedizione.

Leader nel marketing e nell’ottimizzazione per i motori di ricerca

Costruire una trappola per topi migliore non porterà nessuno alla tua porta se non sa che l’hai costruita! WooCommerce sfrutta la potenza della SEO di WordPress per aiutare a spargere la voce e far sapere ai tuoi potenziali clienti che ci sei.

WordPress SEO – Poiché WooCommerce funziona su WordPress, il tuo negozio di e-commerce ottiene il vantaggio delle opzioni SEO integrate fornite in WordPress . A causa di ciò e dei controlli granulari forniti per le opzioni SEO chiave, le vetrine WooCommerce ottengono un significativo potenziamento SEO.

Buoni e sconti – Abilita facilmente sconti e codici promozionali, senza mai scontare le tasse.

Recensioni: le recensioni dei prodotti sono essenziali per incoraggiare le vendite online e puoi abilitarle direttamente dalla tua dashboard. Facoltativamente, puoi consentire le recensioni solo da clienti verificati e visualizzare un’etichetta che identifica i revisori come verificati.

Ti tengo informato

La vendita di prodotti è un ottimo inizio e con i report di WooCommerce puoi tenere traccia di ciò che vendi, individuare le tendenze e analizzare i tuoi dati per pianificare la crescita futura.

Store Dashboard: visualizza rapidamente il traffico, gli ordini e il riepilogo dello stato dal dashboard integrato.

Rapporti: con i rapporti di WooCommerce, puoi visualizzare le vendite lorde e nette e stampare i rapporti.

Analisi: tieni traccia delle tendenze di crescita e delle vendite per pianificare la crescita del negozio.

Gestione del cliente

Da visitatore a cliente, da cliente a cliente abituale: gli strumenti di gestione dei clienti in WooCommerce rendono facile per i visitatori del tuo sito fare il passo successivo.

Account e password – Incoraggiare i tuoi clienti a creare account e semplificare loro la creazione ti aiuterà a fidelizzare i tuoi clienti . Puoi configurare la tua installazione di WooCommerce per generare automaticamente password facoltativamente e generare il nome utente dell’account cliente dall’indirizzo email del cliente, rendendo il processo di creazione dell’account più fluido.

App iOS – Perché il tuo negozio dovrebbe accompagnarti! Controlla facilmente il catalogo dei prodotti, i dettagli dei prodotti, gli ordini e altro ancora, direttamente dal tuo dispositivo iOS .

E-commerce mobile facile

I clienti su telefoni, phablet e tablet sono una fascia demografica in crescita e WooCommerce si assicura che i tuoi clienti abbiano un’ottima esperienza, indipendentemente dal dispositivo da cui stanno acquistando.

Mobile friendly – “mCommerce” o e-commerce mobile, comanda una gran parte delle vendite online, con una crescita prevista in aumento astronomico . WooCommerce è ottimizzato per i dispositivi mobili, in modo da non perdere mai una vendita a causa del dispositivo del tuo cliente.

Tutto questo, e molto altro ancora, è raggruppato direttamente nel plug-in principale, abbastanza per configurare il tuo negozio di e-commerce immediatamente.

Nel caso, però, ci sono estensioni WooCommerce.

Completamente allungabile

Con le estensioni WooCommerce, il cielo è davvero il limite. Oltre 450 estensioni e conteggi significano che puoi configurare il tuo negozio in modi praticamente illimitati.

Invece di aggiungere al plug-in principale, le estensioni sono componenti aggiuntivi che funzionano solo se WooCommerce è installato prima e aggiungono funzionalità aggiuntive al tuo sito di e-commerce.

Puoi ottenere estensioni gratuite e premium dall’interno del negozio WooCommerce e ci sono molti plugin aggiuntivi progettati o compatibili con WooCommerce nella directory dei plugin di WordPress .

Perché dovrei usare WooCommerce?

Ora che abbiamo risposto “Cos’è WooCommerce?” e “Cosa può fare WooCommerce?”, La risposta a “Perché dovrei usare WooCommerce?” è subito evidente. Dalla facilità d’uso al SEO, dal controllo dell’inventario alla disponibilità per dispositivi mobili, WooCommerce è la scelta chiara per il tuo sito di e-commerce WordPress!