Violazione diritti d’autore: la Cassazione dà ragione ai Provider

AIIP esprime grande soddisfazione per l’ordinanza 39763/2021 della I sezione civile della Corte di Cassazione che stabilisce chiaramente la responsabilità della piattaforma per la violazione dei diritti d’autore. Il provvedimento esclude dunque, seppur implicitamente, gli ISP che fanno “mero trasporto” e hosting passivo dalle conseguenze dei comportamenti degli utenti.

AIIP auspica inoltre che i disegni di legge attualmente in discussione alla Camera dei Deputati in materia di contrasto allo streaming illegale di eventi sportivi recepiscano tale principio e prevedano obblighi di filtraggio e blocco soltanto a carico di quelle piattaforme che intervengono attivamente e consapevolmente nella commissione degli illeciti.



