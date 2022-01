A Quarto i cartelli stradali per la colonia felina

A Quarto, in provincia di Napoli, nuova cartellonistica stradale: collocati segnali per indicare la presenza di una colonia felina

Nel comune di Quarto, in provincia di Napoli, è apparsa una nuova segnaletica per indicare la presenza nella zona di una colonia felina e invitare sia gli automobilisti, ma non solo, a rispettare e tutelare la libertà e la vita dei gatti che vivono rischiando ogni giorno di rimanere vittime di tragici incidenti. A promuovere questa iniziativa è Francesca Rusciano, Consigliera comunale di Quarto al suo primo mandato e volontaria dell’associazione Oasi Felina. Francesca ha messo l’esperienza di volontaria al servizio del suo Comune per il progetto della segnaletica stradale apposita per indicare ad automobilisti e passanti la presenza di una colonia felina nella zona. La velocità con cui si percorrono le strade è infatti un pericolo per tutti gli animali liberi e che, secondo la consigliera, devono rimanere tali ma vanno tutelati.

I gatti liberi, spiega l’Enpa, sono infatti protetti dalla legge 281/91 e da successive disposizioni regionali che indicano precisamente le modalità di cura e protezione di questi esemplari. Le colonie feline censite sono infatti sempre seguite dalle istituzioni locali e regionali, ma una lunga strada deve essere fatta perché ci sia una vera conoscenza di questo fenomeno.