L’Austria lancia una lotteria solo per i vaccinati

In Austria arriva una lotteria solo per i vaccinati contro il Covid: potranno vincere buoni da 500 euro

Sei un cittadino austriaco e vuoi partecipare alla lotteria nazionale per provare a vincere buoni da 500 euro? Puoi farlo ma ad un’unica condizione: devi essere vaccinato contro il Covid-19. A rendere nota la singolare notizia è stato il cancelliere Karl Nehammer, nel giorno in cui il Parlamento dovrebbe approvare l’obbligo vaccinale per gli adulti, primo paese dell’Unione europea ad introdurlo.

Con questa iniziativa dedicata ai soli vaccinati, spiega la Dire (www.dire.it), il governo di Vienna intende incoraggiare la popolazione a immunizzarsi: in Austria ha completato il ciclo vaccinale solo il 72% della popolazione, uno dei tassi più bassi dell’intera Unione europea.