Il Sarto online con il brano “Eroe”

In radio e su tutte le piattaforme digitali “EROE” (Italiana Musica Artigiana), il nuovo singolo di IL SARTO.

“Eroe” è una canzone che ha diversi significati e diverse sfumature, è dedicata principalmente a uno degli eroi che hanno caratterizzato l’adolescenza di molti ragazzi nel fermento dei primi musicali anni 90: Kurt Cobain. Il testo del brano è stato più volte rivisto e durante la stesura l’autore racconta di aver affrontato un percorso “in reverse” per riuscire a tirar fuori vecchie emozioni sopite e a rievocare antiche suggestioni legate al periodo adolescenziale. Ma in “Eroe” non c’è solo questo. Nella prima strofa l’autore esprime la sensazione di smarrimento dei marinai durante una tempesta, quando la situazione si mette male. In questo caso il riferimento è al film spettacolare “La Tempesta perfetta” di W. Petersen. Nel verso “ti è mai successo di perdere il faro” invece, il riferimento è al ‘comandante’ Schettino e al bruttissimo fatto di cronaca del naufragio della Costa Concordia.

Le corde vocali straziate ovviamente sono quelle di Kurt Cobain. L’autore poi procede nel racconto cercando di sussurrare quello che veramente conta oggi per essere considerati degli eroi, esprimendo in poche parole la grande importanza che può avere un piccolo gesto nei confronti del prossimo, il sillogismo musicale in questo caso è con il pazzo diamante che brilla, Syd Barrett, altro eroe decadente. Il tutto è guarnito da uno special strumentale in cui gli archi creano qualcosa di molto suggestivo come fossero echi di sirene, ciò ha un chiaro significato: l’eroe sta precipitando. Il finale epico però renderà giustizia e onore al protagonista, che vincerà la sua battaglia personale e nonostante tutto riuscirà a restare in piedi.

Dice l’artista a proposito del singolo: «Dov’è l’eroe di questi tempi? Ho sentito il bisogno di esprimere l’importanza del piccolo gesto, che fa scattare quella scintilla che agli occhi degli altri può farti diventare un eroe. Oggi siamo più propensi a definire “eroi” le persone normali, che si battono nel quotidiano per portare a casa il pane, per salvare vite, per dare più agli altri che a sé stesse. Ho voluto vestire il mio eroe di normalità, con la sua forza ma anche con le sue debolezze».

Biografia

Il Sarto è un cantautore padovano di 40 anni che ama trascorrere le notti a confezionare musica in una vecchia sartoria, circondato da numerosi vinili d’epoca. Il suo “taglia e cuci” è frutto di una meticolosa opera artigianale, che miscela colori e tessuti ed utilizza ago, filo e corde della chitarra per cucire e rendere unica ed esclusiva ogni sua composizione. Le prime canzoni sfociano nel 2016 in un disco autoprodotto dal titolo “Insoluti”, un concept album cucito di rock italiano e canzone d’autore, in cui l’autore appunta gli spilli su un’imbastitura raccontando storie di persone e di vita vissuta e affrontando temi ed argomenti delicati. I buoni riscontri ottenuti e la successiva partecipazione ad alcuni contest nazionali come Musicultura, Tour Music Fest e la finale regionale di Sanremo rock, investono Il Sarto di una nuova consapevolezza e della voglia di continuare il suo percorso autorale stringendo nuove e prestigiose collaborazioni con musicisti della scena padovana e non, tra i quali Carlo De Bei (Mango, Matia Bazar), Matteo Favretto (Rudy Rotta, Enrico Santacatterina), Alberto De Rossi (Alexia), Ugo Cappadonia (Sick Tamburo, Umberto Maria Giardini). Da queste collaborazioni nascono 5 canzoni su misura: ‘Com’era semplice’ (2017), ‘La retta via’ (2018), ‘Stella di mare’ (2019),’Latte di qualità’ (2020) e l’ultimo singolo ‘La Canzone’ (2021). Per tutti questi lavori vengono realizzati relativi videoclip, alcuni prodotti direttamente dal Sarto, altri come ‘Stella di mare’ e ‘Latte di qualità’ da videomaker professionisti (Massimo Toniato, Green Nektar Prod.) Sempre nel 2021, le canzoni su misura del Sarto trovano la loro nuova e naturale collocazione all’interno della scuderia di Italiana Musica Artigiana, etichetta discografica romana di Gianluca Fiorentini. Nella sua scrittura l’autore focalizza l’attenzione verso soggetti che nell’immaginario collettivo hanno qualcosa da dire. Il Sarto, mentre lavora meticolosamente al “taglia e cuci” della sua prossima canzone su misura, continua speranzoso a coltivare il suo grande sogno nel cassetto: un tour nelle sartorie italiane.