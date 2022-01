Assassinio sul Nilo: il nuovo trailer fa discutere

Assassinio sul Nilo, polemiche per il nuovo trailer: nel video sono presenti Armie Hammer, accusato di violenza sessuale, e Letitia Wright no-vax dichiarata

Polemica per l’uscita del trailer di Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh, il nuovo capitolo cinematografico di un romanzo di Agatha Christie dopo Assassinio sull’Orient Express, sempre diretto da Branagh. Al cinema dal 10 febbraio distribuito da The Walt Disney Company Italia, il film vede la presenza di Armie Hammer e Letitia Wright. E sono proprio loro la causa di tanto ‘rumore’ sul web. Perché? Il primo è accusato di molestie sessuali, la seconda invece si è dichiarata apertamente no-vax.

LA STORIA

Basato sul romanzo del 1937 di Agatha Christie, Assassinio sul Nilo è un audace mystery-thriller sul caos emotivo e sulle fatali conseguenze scatenate dall’amore ossessivo.

La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta. Ambientata in uno scenario epico, caratterizzato da ampi panorami desertici e dalle maestose piramidi di Giza, questa drammatica storia di un amore finito male presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori dal look impeccabile, con colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino alla scioccante rivelazione finale.

Girato con cinepresa 65mm Panavision alla fine del 2019, Assassinio sul Nilo trasporta il pubblico negli Anni 30, ricreando molti dei luoghi che hanno ispirato l’affascinante thriller di Agatha Christie.

Nel cast Kenneth Branagh torna nei panni dell’iconico detective Hercule Poirot, insieme a Tom Bateman, la quattro volte candidata all’Oscar Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo e Jennifer Saunders.

Il film è prodotto da Ridley Scott, Kenneth Branagh, p.g.a., Judy Hofflund, p.g.a. e Kevin J. Walsh, mentre Mark Gordon, Simon Kinberg, Matthew Jenkins, James Prichard e Matthew Prichard sono i produttori esecutivi.