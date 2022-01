Sulle sponde del Po il terzo video dei Big River

BIOGRAFIA – B ​ ig River, la band attiva dal 2016 fondata da Federico Martinelli (Grossa Grana, Blu DelTram, Countrybuti) e Pierluigi Punzo (Blood Mosquito, Reason For Threesome) già presenti sulla scena musicale bolognese da anni, costruisce il proprio sound attraverso un’intensa attività live attraversando tutto il nord Italia e giungendo fino in Germania, Austria, Svizzera, Slovenia e condensando questa esperienza nel primo disco “Live Experience” nel 2017. Di chiara matrice classic rock e southern rock il duo evolve la propia visione della musica americana arricchendola con una dose di elettronica aggiungendo così synth, loopstation e batterie elettroniche alla propria interpretazione del genere e dando vita ad un sound innovativo tra il classico e lo sperimentale. I ​ l 19 marzo 2021 è uscito “Girl With Nails Painted Black” , il disco in cui è raccolto questo percorso musicale.