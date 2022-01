Sul sito di S’YTE la collezione ispirata a Stranger Things

Ispirata al “Sottosopra” e a elementi di Stranger Things, l’ingegnosa collezione creata da S’YTE di Yohji Yamamoto Inc. è in vendita online

In tutto il mondo si è festeggiato lo Stranger Things Day, il giorno in cui tutto è iniziato con la sconvolgente scomparsa di Will Byers, tramite la presentazione di straordinari contenuti inediti ed eventi live per i fan. La serie ha anche generato attenzione per i suoi richiami nostalgici alla moda e alla cultura degli anni ’80. Per questo motivo vari marchi hanno lanciato merchandising per promuovere l’enorme movimento della cultura pop.

Ispirandosi al “Sottosopra” e a elementi di Stranger Things, l’ingegnosa collezione creata da S’YTE di Yohji Yamamoto Inc. include giubbotti, felpe, t-shirt, maglie e pantaloni. Gli articoli saranno disponibili sul webstore ufficiale S’YTE di Yohji Yamamoto e metteranno in primo piano lo stile particolare del marchio.

Il team di S’YTE afferma: “Siamo entusiasti di presentare una mini collezione in collaborazione con la serie americana di fantascienza e fenomeno globale Stranger Things. Traendo ispirazione dal “Sottosopra”, dalla scomparsa di Will Byers, dalla misteriosa ragazzina di nome Undici e dalle minacce dei mostri, questa collezione esclusiva presenta tali aspetti in modo creativo inserendo elementi dark e horror”.

S’YTE, il negozio online di Yohji Yamamoto Inc., offre collezioni esclusive a un pubblico globale. Noto soprattutto per le sue interessanti ed entusiasmanti creazioni di articoli ispirati all’horror giapponese, S’YTE è apprezzato in tutto il mondo.

Visita il sito web di S’YTE per ulteriori informazioni sulla collezione Stranger Things.

Dal suo debutto nel 2016, Stranger Things ha ottenuto oltre 65 riconoscimenti e 175 candidature a premi tra cui Emmy, Golden Globe, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, un Peabody Award, AFI Program of the Year, People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards e molti altri. Lo show candidato per tre volte come Miglior serie drammatica agli Emmy è uno dei titoli più popolari su Netflix. Al quinto anniversario, nel mese di luglio 2021 le famiglie che avevano guardato almeno un episodio della serie erano 196 milioni. Le prime tre stagioni di Stranger Things sono disponibili ora su Netflix, mentre la quarta stagione arriverà nell’estate 2022.