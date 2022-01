Previsioni meteo 19 gennaio 2022: ultime ore con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022: la fase di tempo stabile ha le ore contare, in serata arrivano le prime piogge su Sardegna e regioni centrali

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo una lunga fase stabile grazie ad un robusto campo di alta pressione. Dalla giornata di oggi il graduale cedimento dell’anticiclone lascerà spazio all’arrivo di correnti instabili, che dalla serata di oggi porteranno le prime piogge sulla Sardegna e le regioni centrali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani venti più umidi oceanici copriranno il cielo su molte regioni. Saranno possibili precipitazioni al Nordest, poi sulle regioni centrali, al Sud e sulla Sardegna, con fenomeni tuttavia di modesta entità. Attese nevicate in Appennino sopra 1000 metri. Nel weekend l’irruzione di venti più freddi farà crollare di nuovo le temperature, anche se il clima risulterà prevalentemente asciutto.

Intanto per oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, al Nord Italia tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni su tutte le regioni, nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana. Tra la sera e la notte nuvolosità in transito al settentrione con piogge su Liguria, Emilia Romagna e Friuli, neve in Appennino fino a 1100-1200 metri e fino a 300-500 metri sulle Alpi orientali.

Al Centro bel tempo al mattino con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Nel pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli soleggiati e qualche nube sui settori tirrenici. In serata piogge in arrivo su Toscana, Umbria e Lazio con neve sui rilievi fino a 1200-1300 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana ampi spazi di sereno in mattinata su tutti i settori della regione, addensamenti in estensione al pomeriggio; in serata si attendono piogge sparse su gran parte della Toscana.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati al Sud, qualche nube sulle Isole Maggiori. In serata piogge in arrivo in Sardegna, ancora asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria sole prevalente in mattinata su tutti i settori, qualche nube nelle ore pomeridiane sulle coste ioniche ma senza fenomeni associati. In serata le condizioni del tempo si confermano stabili sull’intera regione.

Temperature minime e massime stabili o in generale calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.