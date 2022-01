“Non sono un assassino” su Rai Movie: la trama del film con Scamarcio

Stasera in prima serata su Rai Movie il film “Non sono un assassino” con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce e Claudia Gerini

Basato sull’omonimo best-seller di Francesco Caringella e diretto da Andrea Zaccariello, il thriller “Non sono un assassino” è la scelta di prima serata di mercoledì 19 gennaio alle 21.10 operata da Rai Movie (canale 24).

Il vice questore Francesco Prencipe esce di casa per raggiungere il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo, che non vede da quasi due anni. Due ore di macchina per un colloquio di poche parole. Quella stessa mattina il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa. Francesco è l’ultimo ad averlo visto. Solo sue le impronte nella casa. Solo suo il tempo per uccidere. A seguire “MovieMag”, torna con una nuova puntata il magazine di informazione cinematografica di Rai Movie condotto da Alberto Farina.