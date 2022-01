Medi-Market apre un nuovo punto vendita a Milano

Medi-Market inaugura a Milano un nuovo punto vendita: è il terzo nel capoluogo lombardo del Gruppo che ne vanta ben 90 in tutta Europa

Medi-Market – il gruppo belga di parafarmacie con prodotti di salute, cosmesi e benessere dedicati a tutta la famiglia, inaugurerà un nuovo punto vendita nel cuore di Milano in Corso Garibaldi 49.

Nel punto vendita milanese – esteso su 200mq – professionalità, qualità e prezzi accessibili tutto l’anno garantiranno ai clienti i migliori prodotti e servizi senza alcun compromesso.

Per l’azienda, che promuove la filosofia Democratising Health Expertise, la qualità e la competenza devono infatti essere sempre alla portata di tutti, senza rinunce; rendere accessibili a quante più persone possibili la più ampia gamma di prodotti e servizi superiori è uno dei punti di forza del gruppo che ad oggi vanta ben 90 punti vendita in Europa tra Italia, Belgio, Lussemburgo e Francia.

In occasione della nuova apertura – la decima sul territorio italiano e la terza a Milano – i primi 100 clienti che effettueranno un acquisto minimo di 40€ il giorno stesso dell’inaugurazione saranno omaggiati con un abbonamento gratuito della validità di 3 mesi – Brera Card – presso uno dei musei più noti di Milano, la Pinacoteca di Brera, galleria nazionale che accoglie grandi capolavori d’arte antica e moderna. La Brera Card che verrà omaggiata è un abbonamento che darà diritto a tornare in Pinacoteca un numero illimitato di volte per tre mesi (sempre con prenotazione obbligatoria su BreraBooking.org) e ad accedere per un anno a BreraPLUS+, la piattaforma online che arricchisce l’esperienza del museo con contenuti multimediali, documentari, programmi speciali, concerti, première e molto altro.

A sostegno della nuova apertura è stata realizzata una campagna di teasing online e offline che ha visto protagonisti i cittadini stessi. Attraverso uno speciale QR Code, condiviso sui social media di Medi-Market e riportato sui flyer distribuiti in punti strategici della città, le persone possono accedere ad una pagina speciale e seguire passo per passo l’avvicinarsi della grande apertura con grafiche, foto dei lavori in corso e piccole news che svelano progressivamente i dettagli del nuovo negozio.

IL GRUPPO MEDI-MARKET IN BREVE

Medi-Market è un gruppo di farmacie (Pharmacy by Medi-Market) e parafarmacie (Medi-Market) leader in Belgio nel settore della salute e del benessere. Il gruppo conta oltre 80 mega-punti vendita (da 400 a 1000mq) in Belgio, Lussemburgo e Francia e due webshops (www.pharmacy-medi-market.be; www.medi-market.be).

Dopo il grande successo sul mercato nazionale belga, il gruppo aprirà il suo decimo punto vendita ad insegna Medi-Market in Italia. Sarà la terza apertura nella città di Milano e il quinto punto vendita nella regione Lombardia, dopo la recente inaugurazione del punto vendita di Meraville di Bologna, avvenuta il 25 novembre 2021

“Viviamo in un’epoca in cui il mercato si alimenta di promozione temporanea e di prodotti proposti dalle farmacie classiche a prezzo massimo consigliato; da noi, in media, si può risparmiare tra 20 e 40% rispetto a una farmacia classica” commenta Alessandro Catelli, Responsabile Marketing del Gruppo. “E visto che si tratta di salute, questa convenienza e questa scelta devono essere accompagnate da professionisti. Proprio per questi motivi, Medi-Market si avvale solo ed esclusivamente di farmacisti e personale altamente specializzati.”

Basandosi su questi principi e credendo fermamente nella filosofia Democratising Health Expertise, il 2022 si prospetta un anno ricco di aperture per Medi-Market, proprio per dare modo a più persone possibili di accedere ai prezzi, agli assortimenti e alla consulenza messa a disposizione dal Gruppo in tutti i suoi punti vendita.