Gerri Frate in libreria con “L’enigma del giovane Papa”

In libreria “L’enigma del giovane Papa”, di Gerri Frate: un fantasy-thriller immaginifico che racconta la storia di Giorgio, eletto Pontefice ad appena 23 anni

na spy story all’interno del Vaticano e attorno ad esso; l’allegoria del Bene e del Male all’interno di una storia avvincente e ricca di colpi di scena.

È in libreria “L’Enigma del giovane Papa” (edizioni “Una vita di stelle”, Bologna, 2021), romanzo fantasy opera prima dell’esordiente perugino Gerri Frate. Frate immagina la storia di Giorgio, giovane debole e dalla vita carica di contraddizioni, la cui esistenza corre sulla falsariga di avvenimenti non eccezionali: la scuola, il primo lavoro, l’innamoramento, i progetti di vita.

Ma nella vita di Giorgio si fanno strada via via avvenimenti sempre più incredibili; il giovane è anche vittima di una congiura che, da giovane candidato quasi vincente, alla vigilia delle elezioni lo trasforma in un accusato di gravi reati che lo condanneranno in carcere. Una vicenda surreale che Giorgio vive quasi come in un sogno e che si rivelerà effettivamente tale.

Ma Giorgio è destinato ad un ruolo impensato: quello di diventare un giovane Papa. Ad appena 23 anni, diventa Papa Gabriele. Un segno del destino, un miracolo, immagini e fenomeni che si muovono dalla Cappella Sistina a Casa Santa Marta, dal suo paese natale fino alla chiesa dei Gesuiti a Roma, dal Vaticano fino alla sede della chiesa ortodossa.

Una storia sospesa tra il sogno e la realtà, tra le visioni ed il ritorno alla normalità dell’esistenza, in cui il giovane fatica a muoversi. Miracoli, magie, stregonerie, viaggi nell’oltretomba, complotti immaginifici e bizzarri, scene crude di dolore e di violenza, ma anche allegorie che fanno dipanare la storia lungo sentieri carichi di suspense e di trepidazione: il protagonista ed alcuni suoi collaboratori saranno impegnati in una lotta senza quartiere contro la forza delle tenebre, rappresentata dall’organizzazione segreta Typan e dal “maestro del male”.

La narrazione scorre lungo binari sempre diversi e con continui capovolgimenti di fronte, con un linguaggio essenziale ed avvolgente. Avventure, sorprese, momenti di lucida follia, morte e distruzione, ma anche la forza travolgente del Bene che riesce a trionfare sul Male, la forza della fede in Dio che sconfigge la potenza di Satana. Più volte Gabriele sarà ad un passo dalla morte e la morte aleggia e si materializza più volte, assumendo anche i contorni più truci, ma senza mai interrompere i fili di una narrazione che si presenta come un vero e proprio thriller nutrito da una fantasia senza confine.

È stato definito “un’allegoria bizzarra e innovativa dei tempi moderni, allegoria di Dio e del Diavolo, delle forze del bene in contrasto perenne ed emblematico con le forze del male, simbolica battaglia per la salvezza del mondo o almeno di qualche anima”. La storia di Giorgio Angelini, “un ragazzo qualunque che da giovane di strada evolve a candidato politico e a giovane Papa, Papa Gabriele. Una paradossale vicenda a dimostrazione che forze magnifiche regolino e comandino i nostri destini”.

Il libro sarà presentato nelle prossime settimane in varie città italiane.

