Doctor Strange nel Multiverso della Follia: fuori il trailer

“Doctor Strange nel Multiverso della Follia” in arrivo prossimamente al cinema: disponibile online il trailer del film Marvel

È online il primo trailer ufficiale di ‘Doctor Strange nel Multiverso della Follia’, pellicola che si colloca nella fase quattro del Marvel Cinematic Universe, con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Nel cast anche Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti amato dai fan.

Il film, collegato agli eventi di WandaVision e dell’ultimo film di Spider-Man (campione di incassi in questi giorni al cinema) e diretto da Sam Raimi, come ricorda la Dire (www.dire.it) arriverà il 4 maggio 2022 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. ‘Doctor Strange nel Multiverso della Follia’ è una corsa attraverso il Multiverso con Doctor Strange, il suo fidato amico Wong e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch.