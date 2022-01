“Un mercoledì da leoni” su Rai Movie: la trama del film

Tre amici tra surf e ansia di crescere: su Rai Movie in prima serata “Un mercoledì da leoni”, il film del 1978 diretto da John Milius

Le onde, la giovinezza e l’incubo della guerra del Vietnam. Per il ciclo “Il Vizio del cinema”, martedì 18 gennaio alle 21.10 Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) propone “Un mercoledì da leoni”, il film del 1978 diretto da John Milius che, attraverso il mondo del surf, racconta la storia di una straordinaria amicizia scandita dalle quattro grandi mareggiate che colpirono la California dal 1962 al 1974.

La pellicola segue la crescita e il cambiamento dei protagonisti in una generazione americana segnata dal malessere esistenziale e dalla guerra del Vietnam. Matt (Jan-Michel Vincent), Jack (William Katt) e Leroy (Gary Busey) sono tre amici fraterni che passano la giovinezza praticando il surf sulle spiagge californiane. L’età adulta, però, incombe e con lei lo spettro di una guerra e la fine della spensieratezza. Ognuno di loro dovrà fare i conti con le responsabilità e l’inesorabile passare del tempo. Una sorta di avventura autobiografica, in ricordo degli anni giovanili passati dal regista a Malibù in California.