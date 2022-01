Turismo nautico: Fiavet-Confcommercio e Letyourboat siglano accordo

Turismo nautico: Fiavet-Confcommercio ha siglato un accordo con Letyourboat. Per gli associati alla Federazione una serie di vantaggi

Fiavet-Confcommercio ha siglato un accordo con Letyourboat, marketplace e tour operator dedicato al turismo nautico che, a differenza di chi si occupa solo di noleggio per la navigazione, permette anche di usufruire di barche all’ormeggio come offerta ricettiva alternativa Bed&Boat, dunque, ma anche crociere private ed esperienze turistiche sul territorio di vario tipo: dal lifestyle allo sport, dalla cultura all’enogastronomia, dal benessere agli eventi. Sul portale Triscovery, inoltre, vengono offerti biglietti per motonavi turistiche ed escursioni giornaliere con il vantaggio, di avere la certezza della prenotazione e la tutela per i propri clienti.

Nato come portale rivolto ai viaggiatori, recentemente Letyourboat si è aperto al trade trovando un’intesa immediata e privilegiata con Fiavet-Confcommercio. Le agenzie di viaggio della Federazione possono così approfittare di una commissione dedicata e acquistare i prodotti direttamente sui portali Letyourboat e Triscovery. Da parte sua Letyourboat si impegna anche a supportare gli associati Fiavet nella promozione del prodotto turistico.

“Trovo l’idea sviluppata da Letyourboat molto innovativa. L’offerta delle agenzie di viaggio Fiavet – afferma Ivana Jelinic, presidente Fiavet-Confcommercio – potrà quindi arricchirsi di questa nuova formula ricettiva, mettendole al passo con l’evoluzione del mercato, e favorendole attraverso un rapporto privilegiato con il fornitore”.

“Sono orgoglioso di questa partnership – dichiara da parte sua Walter Vassallo, ceo di Letyourboat – perché ci piace guardare al futuro, alle nuove prospettive del mercato turistico post pandemia, e attraverso questa collaborazione avremo la possibilità di vederci uniti alla più longeva delle associazioni di settore, avvalendoci del valore aggiunto di sessanta anni di esperienza del mercato turistico organizzato”.