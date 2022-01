Previsioni meteo 18 gennaio 2022: fase stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 18 gennaio 2022: prosegue la fase di tempo stabile con l’alta pressione, nel prossimo fine settimana tornano freddo e neve

Condizioni meteo senza variazioni di rilievo da ormai diversi giorni grazie a un campo di alta pressione che tiene lontane dall’Italia le perturbazioni. Anche nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo, con cieli sereni o poco nuvolosi. Attenzione alla possibilità di gelate mattutine e a nebbie nei fondovalle a causa dell’elevata escursione termica.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS avremo ancora qualche giorno di stabilità, con giornate soleggiate, grazie all’anticiclone che però da domani inizierà ad arretrare lasciando spazio all’arrivo di correnti più fredde e instabili. Giovedì saranno possibili piogge sulle regioni centrali, mentre nel corso del prossimo weekend potrebbero tornare freddo e neve al Centro-Sud.

Intanto per oggi, martedì 18 gennaio 2022, al Nord Italia stabilità diffusa al mattino con nebbie e foschie su Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, sereno altrove. Al pomeriggio insiste la nuvolosità sulla Pianura Padana, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con visibilità ridotta sui medesimi settori.

Al Centro cieli sereni al mattino con banchi di nebbia tra Toscana e Umbria; al pomeriggio qualche addensamento in transito tra Marche e Abruzzo, cieli del tutto soleggiati altrove. In serata non sono previsti cambiamenti del tempo meteorologico, con tempo del tutto asciutto.

In Toscana locali foschie in mattinata sui settori interni della regione, ampie aperture altrove; al pomeriggio e poi anche nelle ore serali il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, senza fenomeni associati. Al pomeriggio attese isolate piogge sullo Stretto di Messina; non sono previste variazioni di rilievo altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con locali pioviggini sulla Sicilia orientale.

In Calabria cieli generalmente poco nuvolosi in mattinata su tutti i settori con tempo asciutto; locali piogge nel corso del pomeriggio sulle zone meridionali della regione. Fenomeni in generale esaurimento nel corso della serata.

Temperature minime e massime stabili o in calo da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.