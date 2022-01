Come funzionano i generatori di aria calda

Chiunque lavori in ambito industriale e, più precisamente, in ambienti quali i capannoni o i cantieri edili, sa bene quanto sia importante ricorrere a un buon generatore di aria calda.

Questo strumento, infatti, spesso chiamato anche “cannone aria calda”, è la soluzione ideale per riscaldare luoghi di lavoro non convenzionali: ambienti aperti, spazi di allestimento temporaneo, luoghi di emergenza, sia interni che esterni.

Per scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze è importante informarsi: conoscere come funziona il dispositivo di proprio interesse e capire se sia davvero la soluzione più in linea con le proprie necessità. Fino a qualche tempo fa, infatti, i cannoni di aria calda producevano calore tramite un processo di combustione, ma in questo momento storico l’offerta è incredibilmente più ampia e variegata.

Si consideri infatti che, volendo limitare la propria ricerca alla tipologia di combustibile, si trovano almeno 4 diverse macro-categorie di generatore: i generatori aria calda elettrici, i generatori aria calda a gas, i generatori a raggi infrarossi e, ultimi ma non meno importanti, i generatori aria calda a gasolio.

Per acquistare questi dispositivi ci si può affidare al web, che offre validi strumenti per supportare l’utente nella scelta del prodotto più adatto. Al giorno d’oggi, è possibile acquistare questi dispositivi anche online, affidandosi a portali e-commerce specializzati come Giffimarket.com, che mette a disposizione i migliori generatori di aria calda attualmente disponibili sul mercato, selezionati tra le proposte dei principali brand del settore.

Tipologie di generatore di aria calda

Tra le tipologie di generatore di aria calda disponibili attualmente in commercio, i più gettonati sono senza dubbio i modelli elettrici, che, come ben suggerito dal nome, sfruttano proprio la combinazione tra resistenze elettriche e ventilatore per generare calore: una soluzione perfetta per riscaldare tutti quegli ambienti in cui non sarebbe possibile ricorrere a un generatore con bruciatore – si pensi ad ambienti chiusi come i negozi o le abitazioni.

Il generatore aria calda a gas è invece alimentato da GPL: il collegamento alla bombola è molto semplice ed è proprio la praticità d’uso a renderlo particolarmente apprezzato (assieme a un prezzo e a dei costi di utilizzo altamente concorrenziali).

Il generatore aria calda a raggi infrarossi è invece descrivibile come una specie di sotto-categoria del sopracitati generatori aria calda elettrici: riscaldano l’aria grazie all’utilizzo di una parabola e operano in maniera localizzata. Questa ultima caratteristica rende questi modelli particolarmente adatti a un utilizzo in luoghi più vasti e arieggiati, visto che gli permette di agire in un’area ben delimitata.

Generatori aria calda a gasolio e pensili

I generatori di aria calda a gasolio si dividono a loro volta in due ulteriori categorie. Iniziamo dai generatori a combustione diretta, che possono venire utilizzati senza installazione e che promettono un rendimento termico di addirittura il 100%.

Questa tipologia di generatore non è però dotata di camino per i fumi e questo la rende inadatta a un utilizzo in ambienti di piccole dimensione: al contrario, il modello è semplicemente perfetto per operare in capannoni di larghe dimensioni e, più in generale, in locali ben arieggiati o dotati di spazi aperti.

I generatori di aria calda a combustione indiretta sono invece dotati di camino per i fumi e non a caso sono consigliati anche per un utilizzo indoor e, più precisamente, per un utilizzo in locali di piccole dimensioni. Questa tipologia di generatori produce calore grazie a un bruciatore che entra a contatto con delle piastre in metallo e garantisce un rendimento del 90%.

Chiudiamo questa breve rassegna di generatori di aria calda parlando dei cosiddetti pensili: una soluzione particolarmente vantaggiosa per tutti coloro che abbiano bisogno di riscaldare un ambiente di grandi dimensioni tenendo sotto controllo i costi.

Questa tipologia di generatore viene fissata tramite staffe o ganci e, di solito, riscalda ricorrendo al GPL o al gasolio. Una soluzione particolarmente diffusa soprattutto nel settore agricolo, specie all’interno di serre e capannoni.