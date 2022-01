L’antica Grecia torna protagonista nel gioco online e nella sale Snai

Il mondo dell’antica Grecia è da sempre stato un punto di riferimento per il mondo dei videogiochi e dei games del casino. Una delle ultime novità a tema antica Grecia è Age of The Gods – Fate of Olympus realizzata da Playtech.

Si tratta del primo capitolo della saga che è già presente sulla piattaforma online di Snaitech. Secondo quando riferito da Agostino Romano, Chief Retail Operations Officer di Snaitech: “Siamo molto orgogliosi di offrire questo nuovo prodotto in esclusiva per i nostri clienti retail. Il lancio conferma ancora una volta l’attenzione di Snaitech ad un’offerta di gioco sempre più performante e responsabile. La soddisfazione dei nostri clienti più esigenti e l’offerta di contenuti di gioco innovativi e sicuri sono da sempre i nostri obiettivi strategici per competere sul mercato”.

La slot Age of Gods è basata interamente sulla mitologia greca e offre una grafica di grande impatto visivo. Vediamo brevemente come funziona e le modalità di gioco.

Cos’è Age of Gods?

Innanzitutto, puoi giocare alla slot Age of Gods su casino come Jack Million e 1Bet . Si tratta di due piattaforme che offrono una vasta scelta di opportunità di divertimento e una serie di bonus e di promozioni che ti consentiranno di iniziare al meglio il tuo viaggio nell’antica Grecia.



Parlando proprio dell’antica Grecia, questo mondo è stato sempre di ispirazione per i giochi di casino online e Age of Gods è un chiaro esempio di questa continua influenza.

Si tratta di una slot machine molto semplice con caratteristiche standard. Il suo RTP è del 95.02% con una volatilità media.

Anche giocare è molto intuitiva. La slot si presenta con un’interfaccia intuitiva, chiara e l’esperienza di gioco è davvero coinvolgente. Hai bisogno di utilizzare pochissimi comandi: inizia scegliendo il livello di puntata oppure opta la modalità turbo quando per sfruttare i giri veloci e ridurre al minimo il tuo coinvolgimento.

Puoi anche fare click su Autoplay e selezionare fino a 99 giri automatici. Nella slot Age of Gods ci sono 20 linee di pagamento e i limiti di puntata oscillano tra 0,20 € e 40 €. Ciò fa sì che si tratti di un titolo adatto a qualsiasi tipologia di giocatori, anche agli high roller.

Antica Grecia e giochi di casino online

Come hai potuto vedere, il mondo dell’antica Grecia ha ispirato una slot come Age of Gods. Ma non è sicuramente l’unica ad essere basata su questo universo storico.

Generalmente, gli elementi che caratterizzano questi giochi di casino online riprendono la civiltà. Ad esempio, troverai gli dei più famosi come Atena, Zeus, Apollo e tanti altri. E’ anche frequente intercettare gli eroi della mitologia greca come Ercole, Achille, Ettore e tutti gli altri che ci hanno fatto appassionare a queste storie.

Altri elementi che vengono utilizzati come simboli delle slot machine sono la tunica, il fulmine di Zeus, le monete d’oro e le tipiche colonne greche.