Il Natale è un periodo d’oro per i giochi online, quali sono le novità?

Il periodo di Natale è sicuramente il momento dell’anno più movimentato per l’introduzione di nuovi titoli di giochi online che intratterranno gli appassionati fino alla fine delle feste. Si tratta di una buona opportunità per scoprire quali sono altre dinamiche del gioco e sfruttare tutte le circostanze per ottenere delle vincite davvero interessanti.

Se ami il Natale come noi, non potrai fare a meno di provare i nuovi titoli che in questo periodo dell’anno popolano le piattaforme online. Vediamo brevemente di cosa trattano i due titoli più importanti di questa tornata. Stiamo parlando di Wild Santa e Santa’s Big Bash Megaways.

Wild Santa e Santa’s Big Bash Megaways: cosa offrono?

Sappiamo tutti che il personaggio più importante del Natale è sicuramente la figura di Babbo Natale. Ecco perché non ci stupiamo come Spinomenal abbia deciso di sviluppare il suo nuovo titolo sull’uomo vestito in rosso e dalla barba bianca.

Wild Santa è una slot piuttosto classica che non è tanto popolare tra gli appassionati di giochi online. Questo titolo prevede un ritorno al giocatore pari al 96,1% ed è disponibile su tutte le tipologie di dispositivi come smartphone, tablet e desktop.

Come detto, questa slot è stata ideata dal provider Spinomenal che non è nuovo a slot a tema di questo tipo. Il funzionamento del gioco è molto semplice: non dovrai far altro che scegliere il valore delle puntate e premere il pulsante “Spin” per iniziare.

La puntata più piccola che puoi piazzare è pari a 0,10 € e troverai anche una modalità di riproduzione automatica. Come avrai potuto capire, si tratta di una slot a tema natalizio che offrirà una serie di simboli coerenti con il contesto. Infatti, troverai elementi come un regale, una calza, bastoncini di caramelle, un uomo di pan di zenzero e alcune campane d’oro. Il simbolo più prezioso è sicuramente una pallina d’oro circondata da una corona che ti consentirà di vincere fino a 1000 volte la tua puntata iniziale.

Invece, Santa’s Big Bash Megaways è disponibile su 1Bet ed è anche questa una slot completamente a tema natalizio. Su questa slot troverai fino a 7 simboli che potranno apparire sui 6 rulli per un totale di 117.649 opportunità di vincita. Le vincite saranno ottenute quando appariranno almeno 3 simboli uguali su rulli adiacenti. L’unica eccezione a questa regola è il simbolo di Babbo Natale che ti consentirà di vincere anche quando otterrai solo due simboli.

Le puntate minime e massime sono rispettivamente 0,20 € e 20 €. Mentre l’RTP della slot è pari al 96,04% e può salire fino al 96,23% considerando la funzione dei giri gratuiti.

Nel complesso, si tratta di una slot molto volatile che ti consentirà di accedere ad una vincita pari a 25.000 volte la puntata iniziale.

Conclusioni

Come hai potuto vedere, il periodo di Natale è sicuramente uno dei più proficui per le decine di provider che offrono titoli sempre nuovi e a tema natalizio. Se vuoi vivere le festività divertendoti tra un’abbuffata e l’altra, il nostro consiglio è di abbandonarti all’intrattenimento dei giochi online a tema natalizio.