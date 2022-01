Rfi rinnova le stazioni di Giovinazzo e San Severo

Rfi punta sulle stazioni di Giovinazzo e San Severo: i progetti per i due scali pugliesi, sempre più sostenibili, intermodali e accessibili

Buone notizie dalla Puglia. Rete Ferroviaria Italiana ha avviato due progetti per riqualificare le stazioni di Giovinazzo (Bari) e San Severo (Foggia) e valorizzare le relative aree circostanti al servizio di cittadini e viaggiatori. Un’attenzione continua quella del Gruppo FS per il Sud – in particolare per la Puglia – dove anche Trenitalia e Ferrovie del Sud-Est lavorano a nuovi progetti per una mobilità sempre più sostenibile e integrata. RFI E COMUNE DI GIOVINAZZO INSIEME: STAZIONE PIÙ ACCESSIBILE E AREE RIQUALIFICATE

Un investimento di 1,3 milioni di euro per rendere la stazione più Giovinazzo più accessibile con un nuovo parcheggio e un piazzale riqualificato. Il progetto prevede interventi di riqualificazione architettonica e funzionale per il completo restyling del fabbricato a cui seguirà la riqualificazione del piazzale antistante con ampi spazi pedonali e aree verdi, elementi di arredo urbano innovativi e sostenibili, stalli per auto, bus. Novità anche per le bici perché in stazione arriverà la pista ciclo pedonale greenway prevista dal Comune. Prevista anche la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico intermodale nell’adiacente ex scalo merci. Il complesso degli interventi mira a rendere più funzionale tutta l’area e valorizzare il potenziale strategico della stazione integrandola con i rinnovati spazi e tessuti urbani circostanti.

I lavori, in linea con gli impegni sottoscritti dal Comune di Giovinazzo e da Rfi nel marzo 2021, saranno eseguiti da RFI si aggiungono agli interventi già in corso sulle banchine e ai due ascensori che verranno installati per rendere la stazione più accessibile, confortevole e funzionale al pubblico. SAN SEVERO, LA STAZIONE DIVENTA CENTRO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E INTEGRATA

Ampi spazi verdi, ciclovia e bike point in costruzione, accompagnano l’avvio dei lavori di riqualificazione della stazione di San Severo (FG), destinato a diventare fulcro di una mobilità integrata e sostenibile. In linea con gli impegni sottoscritti dal Comune di San Severo e da RFI nel 2020, gli interventi prevedono il restyling completo e l’adeguamento di tutti gli spazi aperti al pubblico di transito e di attesa in modo da renderli più confortevoli, luminosi, accoglienti e accessibili, con il completo abbattimento delle barriere architettoniche anche mediante l’installazione di ascensori per l’accesso alle banchine. Piazza della Costituzione sarà ridisegnata con ampi spazi pedonali ed aree verdi per incentivare la mobilità dolce promossa dall’Amministrazione comunale.

Nelle vicinanze del piazzale di stazione sorgerà un nuovo centro per lo scambio intermodale ferro – gomma, dotato sia di stalli auto che di stalli bus urbani ed extraurbani, per servire con efficacia l’utenza di stazione e più in generale la cittadinanza, data la posizione strategica rispetto al centro urbano.