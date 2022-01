Cyclette o ellittica: quale è meglio scegliere

La cyclette e l’ellittica sono entrambi due attrezzi adatti all’allenamento cardio-aerobico, entrambi efficaci: ecco quale scegliere

La cyclette e l’ellittica sono entrambi due attrezzi adatti all’allenamento cardio-aerobico, entrambi efficaci al mantenimento della forma fisica, al dimagrimento e la tonificazione. Entrambe le possiamo trovare in palestra ma è possibile anche pensare di acquistare il macchinario per allenarsi comodamente da casa.

Sono due tipologie di cyclette ma con diversi punti in comune, ma con differente uso:

– Aiutano a bruciare grassi, quindi favoriscono il dimagrimento

– Aumentano la resistenza e capacità cardiorespiratoria;

– Non mettono sotto pressione le articolazioni, adatte a chi vuole evitare problemi articolari o shock muscolari

Dopo aver parlato dei punti in comune, si possono analizzare gli utilizzi specifici e i vantaggi di una e l’altra.

L’ellittica

La cyclette ellittica migliora l’equilibrio del corpo poiché è necessario stare in piedi durante tutto l’allenamento e a coordinare braccia e gambe durante l’esecuzione. Mentre con la cyclette tradizionale allena esclusivamente la parte bassa del corpo. Allenandosi con l’ellittica, infatti, viene sollecitato l’80% della muscolatura e infatti a fine allenamento saranno bruciate molte più calorie.

Un altro aspetto da valutare è che attraverso l’ellittica è possibile effettuare la pedalata all’indietro, non sempre possibile con la cyclette orizzontale, molto importante per chi vuole rafforzare le articolazioni e riequilibrarne le forze complessive.

La cyclette professionale

La cyclette professionale consente di bruciare sempre un buon numero di calorie in base ad alcuni parametri, Attraverso il display infatti è possibile visionare il numero di calorie bruciate durante l’allenamento. È bene distinguere l’allenamento intensivo da quello più soft, cosa significa? Che con una pedalata più leggera di 30 minuti, per esempio, si possono perdere fino a 120 Kcal e possono arrivare a 500 Kcal in caso di una pedalata più intensa.

L’esercizio con la cyclette è indicato per chi vuole eseguire un esercizio più simile alla camminata veloce con il tapis roulant ma stando seduti. Inoltre, è molto stimolante per la circolazione degli arti inferiori; infatti, va a tonificare zone critiche come quelle delle cosce, glutei e addome. In generale è adatta a tutti ma se si è soliti ad incorrere a fastidi nella fascia lombare è bene scegliere per esempio una cyclette con schienale e procedere con un allenamento meno intensivo. La cyclette inoltre è adatta all’home fitness poiché esistono varie misure e dimensioni non tropo ingombranti

Qual è più efficace per dimagrire?

In entrambi i casi sia con l’ellittica che con la cyclette porta risultati visibili nel tempo, se utilizzate con costanza. Tuttavia, è necessario valutare le esigenze personali, la cyclette orizzontale per esempio può garantire risultati in breve tempo mentre l’ellittica garantisce risultati sia per la parte inferiore che superiore ma richiede più accorgimenti poiché prevede un allenamento che richiede coordinazione ed equilibrio e se alle prime armi ci vorrà un po’ più di tempo a prendere confidenza con l’attrezzo

In tutte e due i casi chi sceglie di acquistare o una o l’altro macchinario deve prefissarsi degli appuntamenti settimanali per utilizzarla e raggiungere i propri obiettivi. Con La cyclette tradizionale è possibile aumentare la resistenza fisica senza stressare troppo le articolazioni; infatti, molto spesso è utilizzata da persone anziane quella orizzontale perché aiuta a mantenere in una posizione corretta la schiena allenando le articolazioni. Mentre l’ellittica garantisce un allenamento total body ad elevata frequenza cardiaca che permette di bruciare grassi e tonificare (ovviamente va sottolineato che qualsiasi esercizio fisico deve essere associato ad un’alimentazione sana)

Quindi in tutti i casi non abbiamo un macchinario migliore dell’altro, sono entrambi validi per rimanere in forma, inoltre è possibile anche pensare all’utilizzo di una cyclette per chi vuole tornare in forma dopo incidenti o fratture o per chi non può effettuare determinati esercizi. L’ellittica è un’opzione ideale per chi vuole dei risultati rapidi sia nel dimagrimento che nella tonificazione ma comunque deve intraprendere il percorso con la consapevolezza dell’esercizio che andrà a compiere.

Nel mercato inoltre sono presenti varie tipologie e prezzi è possibile acquistare la bici ellittica o la classica cyclette magnetica, meccanica o elettromeccanica a prezzi piuttosto simili e variabili in base a dimensioni e funzionalità.