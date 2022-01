Regina King è Shirley Chisholm nel film su Netflix

“Shirley” debutta su Netflix con un cast stellare: Regina King interpreterà Shirley Chisholm nel film diretto da John Ridley

Il lungometraggio Shirley di Participant e Royal Ties Productions (Regina King) arriva su Netflix. Regina King interpreterà Shirley Chisholm nel film scritto e diretto da John Ridley.

Cast: Regina King (The Harder They Fall), Lance Reddick (John Wick 1-4), Lucas Hedges (Manchester by the Sea), Christina Jackson (Swagger), Michael Cherrie (Home Again), Dorian Missick (For Life), Amirah Vann (Underground), W. Earl Brown (Deadwood), con André Holland (Due donne – Passing) e Terrence Howard (Empire).

Regia e sceneggiatura: John Ridley (Guerrilla, Let It Fall: Los Angeles 1982-1992).

Produzione: Anikah McLaren ed Elizabeth Haggard per Participant; Regina King e Reina King per Royal Ties Productions; John Ridley.

Produzione esecutiva: Jeff Skoll e Ted Gidlow.

Logline: SHIRLEY è un ritratto intimo della rivoluzionaria icona politica Shirley Chisholm, prima deputata nera e prima donna nera candidata alla presidenza degli Stati Uniti, che prende in esame anche il prezzo che ha dovuto pagare. Questo film racconta le vicende della dirompente e storica campagna presidenziale di Chisholm tramite conversazioni esaurienti ed esclusive con famiglia, amici e con chi la conosceva meglio.

L’impatto che Participant spera di ottenere con Shirley si inserisce nel quadro del lavoro svolto dall’azienda per promuovere l’impegno civico e la giustizia sociale.