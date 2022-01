Poison Blackout online con “Not Fair”

“Not Fair” è l’ultima uscita dei Poison Blackout con “Sorry Mom!” e distribuito Artist First su tutte le piattaforme digitali

“Not Fair” è l’ultima uscita dei Poison Blackout con “Sorry Mom!” e distribuito Artist First.

Questo singolo accompagna l’uscita del nuovo disco della band “Inner Shelter and Starry Skies”. Il sound è ormai un marchio di fabbrica dei Poison Blackout e il testo non lascia nulla al caso e tratta, come ogni brano della band, un’emozione specifica.

In questo caso si parla del sentimento della perdita.

Il brano si ispira al drammatico evento che ha visto la scomparsa di un caro amico della band, venuto a mancare durante il primo lockdown del 2020.

Inizialmente “Not Fair” è nata più come uno sfogo artistico a quella straziante notizia e non avrebbe dovuto far parte del disco. Una volta ultimata, però, ne è stato colto tutto il potenziale.

Federico Carbone, cantante, autore di tutti i brani e polistrumentista, ha preso parte al videoclip nelle vesti di unico attore e regista, avvalendosi della collaborazione del noto videomaker Luca Bassanelli per le riprese e del bassista Mattia Marcassoli per il video editing. Una serie di brevi clip volutamente glitchate e danneggiate mostra l’artista mentre compie varie azioni e si dispera in una stanza vuota, al fine di rappresentare il giorno in cui venne comunicata la terribile perdita. Nel susseguirsi degli eventi, compaiono le parole e le frasi più significative del testo.

Un lavoro toccante dei Poison Blackout, che riescono a far immedesimare l’ascoltatore con le proprie esperienze legate alla perdita.

I Poison Blackout sono una rock band italiana, attiva nella scena musicale da diversi anni. L’anno di fondazione effettivo è il 2011, ma il progetto comincia a prendere piede solo dal 2019, quando Federico Carbone (cantante, songwriter, e polistrumentista) diventa l’unico membro fisso della lineup. Con un’evoluzione musicale molto ricercata e degna di nota, riconosciuta inizialmente solo nel territorio lombardo, per poi sdoganare i confini regionali per estendersi in tutta Italia e nel mondo, Federico scrive una serie di singoli che diventano primi in classifica su diverse radio e raggiungono ottimi risultati sulle maggiori piattaforme di streaming. I brani della band spaziano dal pop rock all’alternative, fino al post-hardcore, con paesaggi sonori dominati da sintetizzatori che richiamano la musica ambient e chill, rendendo di fatto la band unica nel suo genere.