Il film “Nelle tue mani” su Rai Movie: la trama

In prima serata su Rai Movie “Nelle tue mani”, la musica che cambia la vita: ecco la trama del film diretto da Ludovic Bernard

Una storia di integrazione e riscatto. “Nelle tue mani”, diretto dal regista francese Ludovic Bernard e interpretato da Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas e Jules Benchetrit, è il film in onda in prima serata su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) domenica 16 gennaio.

Il giovane Mathieu vive nella banlieue parigina ed è il primo di tre fratelli. Nonostante la madre, da sola, si sforzi di portare avanti la famiglia, il giovane commette dei piccoli furti per vivere. La passione del ragazzo, in realtà, è la musica classica e suonare il pianoforte. Del suo straordinario talento si accorge casualmente Pierre Geithner, il direttore del conservatorio parigino, che ascolta Mathieu suonare il piano in una stazione cittadina. Comincia un’altra storia e un’altra vita.