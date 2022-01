“Birre in casa” è il nuovo singolo di Settembre28

Fuori il nuovo frizzante singolo di Settembre28: “Birre in casa”, questo il titolo del brano, è disponibile sulle piattaforme streaming

BIRRE IN CASA, il singolo d’esordio di Settembre28 con l’etichetta discografica TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing, racconta le serate trascorse con gli amici; di come queste persone speciali ci facciano dimenticare il male di vivere e ci diano un senso di appartenenza comune ad una piccola realtà d’amore fraterno, nella quale sentiamo di avere finalmente trovato un posto felice assieme a chi, come noi, un posto nel mondo sente di non averlo.

E con il cuore spezzato, con problemi in famiglia, con l’università che non va, col lavoro che odiamo, arriva quel momento in cui, ritrovandosi insieme ai propri amici, si avverte di stare bene davvero ovunque, “anche distesi per terra”.

BIRRE IN CASA è disponibile da oggi in tutti i migliori Digital Store & Piattaforme Streaming.

Carlo Baratella, in arte Settembre28 è un giovane cantautore classe 1998.

Settembre28 nasce dalla ricorrenza personale dell’artista nel mese e giorno di una forte delusione amorosa. Tutto nasce e muore in quella data, in cui si iniziano a trovare le parole per una lenta catarsi emotiva.

Studente di filosofia a Padova, si ritrova, infatti, in una triste sera da solo nel suo appartamento da studente in trasferta ed inizia a comporre musica sprigionando nel testo ed accordi tutti i suoi sentimenti più profondi.

Da questa nuova visione più introspettiva della musica, inizia il suo percorso artistico, che lo porta a studiare prima piano e poi canto e – dal successivo incontro con Alessandro Cacco – a comporre i suoi primi brani inediti.

Nel 2021 firma il suo primo contratto discografico con l’etichetta discografica italiana TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing e pubblica il suo nuovo singolo BIRRE IN CASA.