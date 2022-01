Social d’incontri diventano party l’eros resta business

Perché ci s’iscrive a un sito d’incontri? L’abc è d’obbligo, contro alcuni rischi durante la navigazione virtuale anche all’interno dei social

Azzardare l’ABC è d’obbligo, contro alcuni rischi di prevenzione durante la navigazione virtuale per entrare nel social d’incontri: i misogini in agguato e le geishe all’arrembaggio. Poveri cristi, rubati anche dell’anima. A volte le sorprese non mancano.

Poeti e attori, vedovi e traditi nel profondo dell’animo, d’ambedue sessi. Si buttano nello sfogo collettivo per cercare lo sfiatatoio della loro vena erotica, non sempre, dei loro condotti tappati da situazioni di non ritorno. Della loro liberazione. In cerca di una terapia che lenisca ogni sorta di sofferenza patita nel quotidiano. Proprio tra le mura domestiche, negli ambiti di lavoro e, in crisi esistenziali fin dal grembo materno e un vagito che soccombe alla vita. Ma le forme misogine sono in agguato.

Ormai il web è pieno zeppo di siti d’incontri che offrono amori senza limiti e appuntamenti. Ritrovi e tanto, tanto altro. Per alcuni, diventa come una dipendenza da loving care.

Per l’età non ci sono limiti! Ormai si parte da una soglia molto bassa fino ad arrivare agli anta inoltrati.

Pensare che in molti si approcciano a questo nuovo tipo di “reclutamento” amoroso per poi delineare il futuro. Forse, non proprio certo, della loro vita. La regola vale sia per gli uomini sia per le donne. Con una piccola differenza. Che gli uomini inseguono l’anima gemella con la speranza di un “amore” a lungo termine. Mentre le donne, fanno finta di essere trovate, in realtà loro sono le cacciatrici. Questo, però lo racconteremo in un’altra storia.

Insomma, parliamo di nonni e bisnonni. I più agguerriti. E, in barba ai giovani, più pieni di "capricci", sono ancora in grado di tenere testa alla più provocante competizione. Sono in realtà molto esigenti. Allora è chiaro che nelle chat si crea attività, a pagamento, che dovrebbe placare gli animi. Vogliosi di sorprese o di ricercatori della propria o del proprio partner. Certo che, secondo alcuni dati, si sono unite, ritrovate parecchie coppie.

Anche no! Si cerca, spesso, il diversivo, ciò che con il proprio partner o la propria partner non si osa fare. O non lo farebbe perché va oltre la propria formazione da catechismo. Perché si è insoddisfatti. "la vita è diventata piatta senza emozioni, senza desiderio, il deversivo scuote i neuroni".

Innanzitutto non vi sono distanze sociali o culturali, etniche e religiose, siamo tutti uguali. Nei siti d'incontri è tutto virtual! Alla ricerca di un amore perduto o fallito, quali sono i motivi? L'avventura? Delusione d'amore? Tradimento? Provare nuove sensazioni? Sentirsi ancora macho e, narciso? Sentirsi prima donna, desiderata? Divertirsi? Oppure cercare veramente un compagno o compagna a lungo termine?

La prima domanda più gettonata è: ” perché sei qui” e la solita risposta “ cerco l’amore, in un rapporto serio”. State attenti che nel curriculum e nelle domande di abbinamento nelle pagine personali, dove si trova anche il voto, da uno a dieci, non è tutto attendibile, da prendere con le pinze. Foto spesso prese su internet. Nello spazio generale invece troviamo i campi da compilare: sesso, relazioni, stile di vita, etica, religione professione, separato o…ecc. Nel dettaglio del profilo ci si presenta. Ma chissà perché sono tutti vedovi o divorziati, può essere…ma rivedrei alcuni dati. Mai nessuno che dica “ sposato/a e insoddisfatto/a e infelice!”

Switchare per capire se ci potrebbe essere una piccola avventura anche solo in un night standing?

Allora è pronto il decalogo per “catturare” un boyfriend, un toy boy o semplicemente il principe azzurro. Vale per il maschietto e la femminuccia.

Per prima cosa: non mettere foto in costume adamitico o volgari, e, che non siano riconducibili nelle immagini, alla persona! Ma semplici e graziose. Quelle più recenti.

2°raccontarsi sostenendo la verità. Senza dichiarare i dati personali o residenziali e senza dare indicazioni precise identitarie.

3°le foto sono lo specchio del nostro mondo, riassumono cose interessanti (come lo sport, o le passioni che si coltivano, il quotidiano…)

4°creare interesse e capire la partecipazione e, se afferma la verità.

5°scrivere correttamente in grammatica italiana

6°mostrare i lati positivi della vita, e non atteggiarsi a superiorità.

7°farlo appassionare, cercando di capire senza flirtare eccessivamente, per dare motivo di pensare male.

8°essere più simpatica, ma non ochetta.

9°fidarsi di quello che dice ma sempre con una certa distanza. E se vi chiede dei prestiti scappate più che potete.

10°non tempestare di domande e non apparire gelosi.

Se poi volete saperne di più, oltre che la vostra intuizione, portateveli/le su Face Book, dove potete curiosare nella loro vita e capire da che parte stanno. E, soprattutto chi sono! Certo, nella maggior parte dei casi è la vetrina che racconta!