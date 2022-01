Previsioni meteo 15 gennaio 2022: l’inverno concede una tregua

Le previsioni meteo di oggi, sabato 15 gennaio 2022: fase di tempo stabile su tutte le regioni italiane grazie alla presenza dell’alta pressione

Un robusto anticiclone in azione tra Europa e Mediterraneo regala condizioni meteo stabili e soleggiate su tutta l’Italia. Già con la giornata di ieri, infatti, è iniziato un weekend che trascorrerà mite e soleggiato da Nord a Sud. Nella giornata di oggi non avremo dunque variazioni significative delle condizioni meteo, con sole su tutte le nostre regioni e temperature massime in ulteriore aumento. Avremo ancora possibilità di gelate mattutine nelle zone di pianura e nei fondovalle.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’inizio della prossima settimana vedrà ancora l’anticiclone protagonista. Resta l’incognita sull’ultima decade del mese, che potrebbe riservare nuove sorprese con il possibile ritorno di gelo e neve. Dovremo però attendere ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, sabato 15 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile nel corso della giornata con cieli completamente sereni sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno; attese nebbie e foschie lungo la Pianura Padana.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con sole prevalente su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con assenza di nuvolosità.

In Toscana giornata all’insegna del bel tempo con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine su tutta la regione, sole prevalente anche al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio. Nebbie e nubi basse nella notte su gran parte della regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con sole prevalente su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche innocuo addensamento sulle Isole Maggiori.

In Calabria locali nubi nelle ore diurne sul Tirreno, ampi spazi di sereno sui restanti settori della regione; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni e nuvolosità bassa sui settori tirrenici.

Temperature minime e massime in rialzo da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.