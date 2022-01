“L’ultimo bacio” è il nuovo singolo di Eddy

Si intitola “L’ultimo bacio” il nuovo brano di Eddy: il singolo è disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “L’ultimo bacio”, il nuovo brano di Eddy, distribuito da The Orchard. “L’ultimo bacio” nasce da quell’amore tossico che tutti noi cerchiamo, quell’amore non corrisposto che ci manda in confusione. Cerchiamo di alimentare un sentimento per colmare il senso di rifiuto, proprio come racconta l’artista all’interno del suo brano: “alle volte mi sembra di inseguire solo una cosa che scappa”.

“Non nascondo che l’ispirazione principale di questa canzone è un esperienza vissuta sulla mia pelle in prima persona, una storia che mi ha fatto del male ma che mi ha insegnato cosa vuol dire veramente amare una persona.”

Biografia

Eddy Valenti – nome d’Arte EDDY – nasce a Gela in Sicilia il 16 settembre 1999. Si trasferisce a Varese con la famiglia per trovare fortuna e un futuro migliore. All’età di 14 anni lascia la scuola per aiutare il padre in un momento molto buio per la famiglia, si tira su le maniche e cresce prima del tempo tra sacrifici e situazioni complicate. Da lì la vita di EDDY cambia inizia a soffrire di attacchi di panico e d’ansia, festeggia il suo 18esimo compleanno chiuso nella sua stanza al buio, ma poi arriva la musica e cambia la sua vita, esordisce l’11 dicembre 2020 con il suo primo brano “mi manchi” che raggiunge 160 mila visualizzazioni su YouTube e 80 mila su Spotify in pochi mesi, EDDY e anche un songwriter ha composto tantissimi brani per altri artisti.

“Hai mai lottato contro te stesso?

Ti sei mai reso conto che il tuo cervello tenta sempre di ingannarti?

Come in un film, chi ha la forza arriva fino alla fine;

chi non combatte viene inghiottito dalla trama stessa.

Sono Eddy, e anche la mia musica lo è.”

Link:

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/eddyoofficial/

YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCQhOuGb5kPaRBDYx9nVpSng